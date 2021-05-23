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Belediye Başkanı Başdeğirmen’den su kullanımında tasarruf çağrısı “Evlerin önüne dikilen domates, biber ve benzeri şeylerden bu yıl vazgeçilmeli”

İHA

Belediye Başkanı Başdeğirmen’den su kullanımında tasarruf çağrısı “Evlerin önüne dikilen domates, biber ve benzeri şeylerden bu yıl vazgeçilmeli”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, beklenen yağışların gelmemesi ve kuraklık nedeniyle vatandaşlara su kullanımında tasarruf çağrısında bulunarak, “Araba yıkamalarımızda, bahçe sulamalarımızda, şahsi kullandığımız sularımızda iktisatlı olmamız gerektiği inancındayım” dedi.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, içme suyu konusunda DSİ ile alternatif su kaynakları üzerinde yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirtirken, evlerinin önlerinde bahçeleri olanların bu yıl domates, biber gibi şeyler dikerek vahşi sulama yapmamasını isterken, “Araba yıkamalarımızda, bahçe sulamalarımızda, şahsi kullandığımız sularımızda iktisatlı olmamız gerektiği inancındayım” dedi.
Isparta ve Türkiye’nin dikkat etmesi gereken en önemli noktalardan birisinin su meselesi olduğuna vurgu yapan ve vatandaşları bu konuda tasarrufa davet eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Su yakın ve gelecekteki en büyük problemlerimizden birisi” dedi.
“Gül sezonunda yağmur yağardı, sezon başladı yağmur yok”
Gerek Isparta’da gerekse Türkiye’de yeterli yağışın alınmadığını ve kurak bir dönem geçtiğini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Gül ayı sel ayı, çok yağmur yağan dönemlerdi. Şimdi gül sezonumuz başladı, güllerimizi topluyoruz ancak halen yağış yok. Yağış olmadığında bitkilerimiz, tarımsal ürünlerimizdeki verim istediğimiz şekilde değil. Çiftçimizle konuştuğumuzda hepsinin arpa ve buğdaylarının yandığını, yağmur olmadığı için başak oluşturamadığını söylüyorlar” dedi.
İçme suyu anlamında da sorunlar yaşanmaması için ciddi çalışmalar yaptıklarını dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, su tasarrufu konusunda da vatandaşlara büyük görevler düştüğünü belirtti.
“7 metreden 3 metreye düştü”
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta’nın içme suyu olarak en çok Eğirdir Gölünü kullandığını hatırlatarak, şehrin yıllık içme suyu kullanımının 23 milyon metreküp olduğunu dile getirdi. Bunun 13 milyon metreküplük miktarının Eğirdir Gölünden sağlandığına dikkat çeken Başkan Başdeğirmen, önceki yıl 7 metre derinlikte olan su borularının derinliğinin bu yıl 3 metreye düştüğünü ifade etti. Su alınan boruların rahatlıkla görülmeye başlandığını, gölde hafif bir esinti olduğunda suyun dalgalandığını ve bulanıklaştığını kaydeden Başdeğirmen, bu bulanıklıktan dolayı da şehrin bir bölümünün etkilendiğini aktardı. Başdeğirmen, “Suyun sağlık anlamında bir sorunu yok. Suyu arıttıktan, gerekli ilaçlamasını yaptıktan sonra sisteme veriyoruz. Ancak bulanıklık hepimizi rahatsız ediyor. Daha önceden bunlar hiç tahmin edilmediğinden, geçmişte alınan bir tedbirimizin olmadığını görüyoruz” dedi.
“3 kuyudan alınan numuneler analize gönderildi”
Devlet Su İşleri yetkilileri ile 15 gün önce bir toplantı yaptıklarını ve kuyu sularının tekrar açılıp bu sulardan istifade etmek için çalışmalar sürdürdüklerini belirten Başdeğirmen, şu anda açılan üç kuyudan suların alındığını ve bunların analize gönderildiğini söyledi. Gelecek analiz raporlarına göre Isparta’nın ihtiyacı olan suyun belli bölgelerde lokal olarak bu kuyulardan sağlanabileceğini dile getiren Başdeğirmen, “Vatandaşlarımız bu konuyla ilgili çalışma yapılmadığını düşünmesinler. Bu konuyu bir an önce sonuca ulaştırmamız gerektiği inancındayız. İleride yaşanabilecek sorun gözüküyor, bu sorunu çözmek için şimdiden çalışmalara başladık” diye konuştu.
“Su kullanımında iktisatlı olmamız gerekiyor”
Darıderesi1 göletinden yıllık 3,54 milyon metreküplük bir su alınabildiğini, Darıderesi2 göletinin yapım çalışmalarının da devam ettiğini 2023 yılında tamamlanacağını kaydeden Başdeğirmen, “Darıderesi2 bittiği zaman orada 7,58 milyon metreküplük bir su birikecek. 2023’te bir miktar sorunun aşılacağı inancındayız. Yağmur suyu olmadığı zaman zamanla yer altı sularının da azalacağını biliyoruz. Kuraklık ülkemizin şu anda büyük bir sorunu. Buradan vatandaşlarımızdan destek bekliyorum. Evlerinin önlerinde bahçeleri olanlar var, orada domates, biber ve benzeri şeyler dikiliyor. Bunlardan bu yıl içinde vazgeçilmesini, ihtiyaçların üretim yapılan yerlerden alınmasını istiyoruz. Biz kendi domates, biberimizi yetiştireceğiz diyerek şebeke suyunu bahçeye salmak kadar şu anda kendimize yapacağımız bir kötülük yoktur. Araba yıkamalarımızda, bahçe sulamalarımızda, kendi şahsi kullandığımız sularımızda iktisatlı olmamız gerektiği inancındayım. Bunlara dikkat edersek bu sorunu hep birlikte aşmış olacağız. Bizlerde bu konuda çözüm çalışmalarımızı DSİ’mizle birlikte çalışmaktayız” ifadelerini kullandı.

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