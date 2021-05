Meral Akşener: Üretici dertli

Nurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)İYİ PARTİ Genel Başkanı Meral Akşener, Isparta ziyaretinde üreticinin dertli olduğunu belirterek, "Bugün burada siz de gördünüz elma üreticisi de kiraz üreticisi de dertli. 'Ürünlerimiz soğuk hava deposunda kaldı' diyorlar. Bu konuda milletvekili arkadaşlarımızın soru önergesi hazırlama uygulamamız var onu hayata geçireceğiz" dedi. Akşener, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının da araştırılması gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, koronavirüs tedavisi gördüğü Isparta Şehir Hastanesi'nde 19 Mayıs tarihinde vefat eden partisinin Isparta İl Başkanı Mustafa Şimşek'in kabrini ziyaret etmek için karayolu ile Eğirdir ilçesine bağlı Beydere köyüne geldi. Köy mezarlığı önünde karşılanan Genel Başkan Meral Akşener, başörtüsünü takarak il başkanının kabrine kadar yürüdü. Burada kabir üstüne karanfil bırakan Meral Akşener testiyle su döktükten sonra okunan duaya eşlik etti. Akşener daha sonra Mustafa Şimşek'in eşine başsağlığı diledikten sonra da Senirkent ilçesine hareket etti.

KADIN GİRİŞİMCİLERİ KUTLADI

Meral Akşener, Senirkent ilçesinde Antalya, Muğla, Denizli, Konya, Burdur ve Isparta teşkilatlarından gelen kalabalık grup ve yöre halkı tarafından 'Cumhurbaşkanı Meral Akşener', 'Dik dur eğilme bozkurtların seninle' sloganları eşliğinde karşılandı. Meral Akşener ilk olarak Senirkent Kadın Girişimci ve Üretim Kooperatifi'ni ziyaret etti. Kadın girişimcilerin ürettiği ürünlerin satışa sunulduğu kooperatifte kendisine ikram edilen yöresel 'samsa tatlısı'ndan tadan Akşener, başarılı çalışmalarından dolayı yönetim nezdinde tüm kadın girişimcileri kutladı. Meral Akşener daha sonra Uluborlu ilçesine hareket etti. Uluborlu'da esnafı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, basın mensuplarına burada açıklama yaptı. Isparta'ya Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren İl Başkanı Mustafa Şimşek'in kabrini ve yerel seçimlerde belediye başkanlığını kazandıkları Uluborlu ilçesini ziyaret etmek için geldiğini belirten Akşener, 20 Ocak 2020 tarihinden bu yana yaptığı gibi esnaf sorunlarına bugün de eğilmeye devam ettiğini kaydederek, "Bugün burada siz de gördünüz elma üreticisi de kiraz üreticisi de dertli. 'Ürünlerimiz soğuk hava deposunda kaldı' diyorlar. Bu konuda milletvekili arkadaşlarımızın soru önergesi hazırlama uygulamamız var onu hayata geçireceğiz" dedi.

'İYİ PARTİ'YE TEVECCÜH ARTTIKÇA SALDIRIYORLAR'

Basın mensuplarının sorusu üzerine Meral Akşener, partilerine son zamanlarda teveccühün arttığını, bu kaymalar nedeniyle saldırıldığını ileri sürerek, bu davranışların siyasi centilmenliğe sığmayacağını kaydetti. Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Benim ne söylediğim belli. Netanyahu konusunda ne söylediğim belli, çarptırdılar. Şimdi o çarptırmayı anlayışla karşılıyorum çünkü Sedat Peker'in söyledikleri var. Şimdi nasıl cevap verecek arkadaşlar? O yüzden 'Hazır Meral Akşener bir şey dedi, ne dediği de meydanlarda, ortada, sonuç itibarıyla çarptıralım' dediler. 'Tabii olur, çarptırsın bakalım arkadaşlar' dedik. Çarptırılmanın Rize'deki boyutu iğrençti. Mesela biz İkizdere'de hiçbir esnaftan saygısız bir hareket görmedik. Onlardan Allah razı olsun. Öte yandan Çayeli'nde de hiçbir şey görmedik. 2530 kişilik bir grup bulunduğu yerden bağırdı. Şimdi bu neyi gösteriyor? Cevap verilemeyen soruların ağırlığı altında ezilmenin cezasıdır. Bu soruların cevaplarını vermeliler ki vatandaşın dediklerini duyabilelim. Onun için bu olmadı. Siyasi rekabet bir güven içinde olmalı. Ha bu etkiledi mi? Hayır etkilemedi. Bizim Çanakkale'de ışıklarımız söndürüldü, benim kendi şehrimde İzmit'te saldırıya uğratmaya kalkıştılar. Nevşehir'de, Niğde'de, Kütahya'da salon verilmedi. Bu gibi şeyler yaşadık, bunlar bizi caydırıcı bir şey olmadı. Böyle bir şey yaşadık, biz işimize bakacağız. Ben Rize'de yaşayan her bir vatandaşımıza buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü bu esnafın her biri bana 'biz değiliz özür dileriz' dedi. Yani vatandaşla en ufak bir sorun yaşamadık."

'BİZ NE ARA BÖYLE OLDUK'

Kendisine yönelik saldırıda bulunanlara ilişkin yasal takibat yapıldığını anlatan Meral Akşener, "Tabii biz ayna tutuyoruz insanlara. Şimdi bizi yönetenlerin yandaşlarına ayna tutuyoruz. Bir şey dikkatimi çekiyor, bakanından gazetecisine, gazetecisinden yandaşına yahu bu kadar mı olur insan bedeni üzerinden, kadın bedeni üzerinden böyle mi olur? Biz ne ara böyle olduk? Bir de dini hassasiyeti yüksek arkadaşlar diye bilinen arkadaşlar. Asıl benim dikkatimi çeken olay bu. Bir çirkinlik, iğrençlik söz konusu" dedi.

'PEKER'İN AÇIKLAMALARI VAHİM'

Meral Akşener, kaset iddialarıyla ilgili olarak da şunları söyledi.

"Sedat Peker bir şeyler iddia ediyor, hele bu son pazar günü söyledikleri çok mühim; yani kaçakçılık, uyuşturucu kaçakçılığı; isimler söyledi, yerler söyledi, olaylar söyledi. Şimdi gelelim bize. Mesela benimle ilgili 2016 ekim ayından beri açık bir dosya var. Bir gizli ihbar mektubu üzerinden açılmış, benim ifadem alınmadı, avukatlarımın bilgisi yok ve o dosya 2016 ekiminden beri açık. Yahu arkadaş tedris-i kayıtlarına baktık, ne yaptığına, ne ettiğine baktık, her şeylere baktık ve gel artık benim ifademi al doğru mu? Yani ne demek istiyorum Meral Akşener'in iftiraya uğradığı açık, isimle, cisimle 'şurada şurada şu var' diye iddialar var. Bu iddiaların çok vahim olduğu bir gerçek AK Parti'nin başındaki pek çok aklı başındaki insan bu konuda çalışma yapılması gerektiğini söylüyor. Bunlardan birisi Sayın Cemil Çiçek. Ve Sayın Erdoğan da tek seçici olduğuna göre partinin tek kişisi olduğuna göre Cumhurbaşkanlığı konusunda şöyle yapacak; hadi bakalım diyecek yargıya hadi yürüyün yahu bir savcı harekete geçiremez mi? Türkiye'nin yurt dışındaki imajı, saygınlığı, itibarı ne hale geliyor."

'BU İDDİALAR BU İSNATLAR, ADAM GİBİ ARAŞTIRILMASI LAZIM'

Susurluk kazasından sonra İçişleri Bakanı olduğunu hatırlatan Meral Akşener, "Ben her ne kadar Sayın Soylu tarafından stajyer kabul edilsem de ordinaryüs profesör olmuşum iyi ki de böyle kalmışım. Bugün o Susurluk kazasının Doğru Yol Partisi'ne ödettiği bir bedel var. Aynı bedeli Anavatan Partisi'ne, Alaattin Çakıcı ödetmiştir. Vatandaş nezdinde bakın burada söylüyorum ki bugün ortaya saçılan bu iddialar, bu isnatlar adam gibi araştırılması lazım. Doğru dürüst soruşturulmaz, kamuoyu bu konuda gerçekten ikna edilir objektiflikte çalışma neticesi kamuoyuyla paylaşılmalı. Aksi halde gerçekten Abbas yolcu olur. Ben siyasetle ortak olan ortaklara yani siyaset cenahında var olan ortaklara tavsiyem bu iddiaların mutlaka araştırılması lazım savcılar tarafından. Sayın Soylu'nun da kendi isteğiyle soruşturmanın selameti açısından soruşturma sonuçlanıncaya kadar görevinden ayrılması partisinin geleceği çok sevdiği Sayın Cumhurbaşkanı seçimi açısından elzemdir" dedi. DHA-Genel Türkiye-Isparta Nurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞ

2021-05-24 21:01:38



