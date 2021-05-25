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Isparta32 Spor 2. Lig’e yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü Kısıtlamaya rağmen taraftarlar 2. Lig’i sokakta kutladı

İHA

Isparta32 Spor 2. Lig’e yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü Kısıtlamaya rağmen taraftarlar 2. Lig’i sokakta kutladı

Misli.com 3. Lig PlayOff maçında Bursa Yıldırım Spor’u normal süresi eşitlikle biten maçta penaltı atışlarıyla 41 yenen Isparta32 Spor, 2. Lig’e yükseldi. Maçın ardından Isparta’da taraftarlar kısıtlamaya rağmen sokağa döküldü.
Misli.com 3. Lig PlayOff maçında Eskişehir Yeni Stadyumu’nda Isparta32 Spor ile Bursa Yıldırım Spor karşılaştı. Normal süresi ve uzatmaları 11 eşitlikle sonuçlanan maçta penaltı atışlarında rakibine 41’lik üstünlük sağlayan Isparta32 Spor, Misli.com 2. Lig’e yükseldi. Maçın tamamlanmasının ardından Isparta’da taraftarlar kısıtlamaya rağmen sokağa döküldü. Araç konvoyları yapan taraftar, kutlamaların adresi olarak Kaymakkapı meydanını seçti. Burada toplanan taraftarlar, meşaleler yakarak, marşlar eşliğinde 2. Lig'i
kutladılar.

“Böyle bir ortamı Isparta çok özlemişti”
Kızı ve eşiyle kutlamalar katılan Ömer Ulu, “Tüm Isparta sanki bu anı bekliyormuş gibiydi. Şu ortam çok harika ötesi. Başta Atakan Yazgan başkanımız olmak üzere milletvekillerimizin emeği çok büyük. Böyle bir ortamı Isparta çok özlemişti. Isparta bunu hak etti. 2. Lig'i verseydik Isparta için büyük bir yıkım olurdu” dedi.

“Bu taraftar her şeyi hak ediyor”
Cemal Günay da Isparta32 Spor’un şampiyonluğu hak ettiğini belirterek, “Yıllar sonra umduğumuz yerdeyiz. Önümüzdeki sene yine şampiyonuz Allah’ın izniyle. Bu taraftar her şeyi hak ediyor” dedi.

“Pandemide seyircisiz maçlarda üzüldük”
Halil İbrahim Güleç ise çok mutlu olduğunu belirterek, seneye de takımın başarılı olmasını diledi. Güleç, “Futbolculara ve yönetime çok teşekkür ediyoruz. Pandemide seyircisiz maçlarda üzüldük inşallah gelecek sezon maçlara gidebiliriz” diye konuştu.

“İnşallah seneye de böyle başarılı oluruz”
Takımın başarısından dolayı mutlu olduğunu kaydeden Beyza Yalçın da, “Ispartaspor’un başarılarının devamını diliyorum. İnşallah seneye de böyle başarılı oluruz” diye konuştu.

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