Isparta'da yolcu otobüsü ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı (2)

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HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ağır yaralanan Ali Doğru, tedavisi için sevk edildiği Isparta Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Sarkikaraagaç Hasan UĞUR

2021-05-25 16:46:18



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