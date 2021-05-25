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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da meslek lisesi öğrencileri gül damıtmayı öğreniyor

İHA

Isparta’da meslek lisesi öğrencileri gül damıtmayı öğreniyor

Isparta’da yüzyıldan fazla bir süredir geleneksel yöntemlerle üretilen gül suyu ve gül yağı şimdilerde daha modern imbiklerden elde ediliyor. Isparta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adı Isparta’yla özdeşleşen gülün, yağa dönüşüm aşamalarını bilimsel veriler ışığında Kimya bölümü öğrencilerine öğretiyor.
Gülden yağ ve su elde etmek için mesai sabahın erken saatlerinde başlıyor. Günün ilk ışıklarıyla gül bahçelerinden toplanan güller okula getiriliyor, burada görevli öğrenciler gülü imbiklere boşaltarak damıtma işlemine başlıyor. Belli bir sıcaklıkta suda kaynayan gül, yaklaşık bir saat sonra yağ ve su olarak ayrışıyor. Bu ilk damıtmada elde edilen gül suyu hakiki gül suyu olarak adlandırılıyor. Ortaya çıkan bu su da çok değerli olan gül yağı da yoğun bir şekilde bulunuyor.
Yüzyıldan fazla bir süredir Ispartalı büyüklerinin yaptığına çok yakın ancak daha modern cihazlarla gül damıtma işlemini öğrenen öğrenciler elde edilen ürünleri şişeleyerek okullarına gelir de sağlıyor.
TOBB Melek Lisesi’nde bölgenin özgü kızıl kekikten de su ve yağ elde edilerek bu işlem öğrencilere öğretiliyor. Bunun yanında okulda onlarca ürün de üretilerek piyasaya sunuluyor. Özellikle koronavirüs salgını başlangıcında üretilmeye başlanan dezenfektan ve temizlik malzemeleri yoğun ilgi görüyor. Okulda öğretmen ve öğrenciler tarafından, klor bazlı yüzey dezenfektanı, gümüş bazlı yüzey dezenfektanı, hijyenik el temizleme solüsyonu, çamaşır suyu, sıvı el sabunu, camsil, yüzey temizleyici, kolonya, doğal katı sabun, çörek otu yağı, menengiç yağı ve ceviz yağı üretiliyor.
Okul geçen yıl 50 bin TL’lik bir yatırımla su arıtma cihazı kurulumu gerçekleştirerek üretiminde su kullanılan tüm ürünlerde buradan elde ettiği suyu kullanıyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde incelemelerde bulunan Vali Ömer Seymenoğlu yeni kurulan imbik laboratuvarındaki gül suyu ve gül yağı damıtma işlemleri hakkında öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı. Gül şehri Isparta’da meslek lisesi öğrencilerine bu işlemi öğretmenin çok yararlı bir çalışma olduğunu söyleyen Vali Seymenoğlu emeği geçen yönetici ve öğretmenlere teşekkür etti.
TOBB Melek Lisesi Kimya Bölümü Şefi Belgin Sağlam ise Türkiye’deki meslek liseleri içinde damıtma istasyonu kuran ve bunun eğitimini veren ilk okul olduklarını söyleyerek öğrencilerinin de bu konuda çok meraklı olduğunu belirtti.

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