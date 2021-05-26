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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayırsever çift 3 arsasını Diyanet Vakfı’na bağışladı

İHA

Hayırsever çift 3 arsasını Diyanet Vakfı’na bağışladı

Isparta’nın Gönen ilçesinde yaşayan Ahmet ve Asiye Erem çifti, 3 arsasını eğitim amaçlı kullanılmak üzere Gönen Diyanet Vakfı’na bağışladı.
Gönen ilçesinde Ahmet ve Asiye Erem çifti, 4 bin 200 metrekare, bin 180 metrekare ve 3 bin 400 metrekareden oluşan 3 arsayı Gönen Diyanet Vakfı’na bağışladı. Hayırsever çifte Gönen İlçe Müftüsü ve İlçe Diyanet Vakfı Başkanı Abdülhalim Erkoç tarafından teşekkür belgesi verildi.

“Hayırseverlerimizden Allah razı olsun”
Belgeyi takdim ettikten sonra açıklamalarda bulunan Abdülhalim Erkoç, hayırsever çifte teşekkür ederek, eğitim, öğretim ve bilgi kuvvetinin hiçbir güçle karşılaştırılamayacak kadar büyük olduğunu belirtti. Vakfın 46 yaş eğitimi ve diğer yaygın eğitim için vakfedilmiş olmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Erkoç, insanların Diyanet Vakfı’ndan yararlandığı sürece hayır sahiplerinin de sevap kazanacaklarının önemine değindi. Erkoç, “Hz Peygamber de Fedek ve Hayber hurmalıklarını vakfetmiş, ikinci halife Hz. Ömer de bir çığır açarak Medine’deki arazilerini vakfetmiştir. Osmanlıda da vakıf kurmayan devlet görevlisi yok denecek kadar azdır. Camilerin ve medreselerin önemli kısmı bu vakıfların bir sonucudur. Hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Onlar geçici olan mülkü kalıcı yaptılar. Allah o hayrı kişi ile cehennem arasında bir perde kılar. Bela ve musibetleri de hayreden kimseden defeder. Hayırseverlerimizin bu vakıfla ibadetlerin den daha müstefit olacaklarına inanıyorum. Vakıf diriye saadet, emvata sevap vesilesidir. Vakıf bizim dini anıtlarımızdır. Gönülleri fethetmenin en emin ve en kestirme yoludur. Halka ulaşmadan Hakka ulaşamayız ,uhrevi , kalıcı hayrınız için sizleri kutluyorum” dedi.

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