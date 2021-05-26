Beyin ölümü gerçekleşen hemşire, organlarıyla umut oldu



Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen hemşire Arif Yunus Emre Altunbaş'ın (28) organları umut oldu. Altunbaş'ın kalbi, akciğeri, karaciğeri ve böbrekleri nakil bekleyen hastalar için İstanbul, Malatya ve Antalya'ya gönderildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi'nde hemşire olarak görev yapan Arif Yunus Emre Altunbaş, 18 Mayıs'ta Dere Mahallesi'nde 117 Cadde ile 2056 Sokak'ın kesiştiği kavşakta motosikletiyle karşı yönden gelen Oğuzhan G. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada Altunbaş yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Arif Yunus Emre Altunbaş'ın dün beyin ölümü gerçekleşti.

ORGANLARI HASTALARA UMUT OLDU

Arif Yunus Emre Altunbaş'ın organları, ailesi tarafından bağışlandı. Altunbaş´ın kalbi, akciğeri, böbrekleri ve karaciğeri yapılan operasyonla alındı. Arif Yunus Emre Altunbaş'ın kalp ve akciğeri İstanbul'a, karaciğeri Malatya'ya, böbrekleri ise Antalya'da organ nakli bekleyen hastalara gönderildi.

HASTANEDE TÖRENDE UĞURLANDI

Altunbaş'ın cenazesi, bugün görev yaptığı hastanede yapılan uğurlama töreninin ardından öğle vakti kılınan namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.

Bu arada, Arif Yunus Emre Altunbaş'ın babasının da yaklaşık 3 ay önce koronavirüsten yaşamını yitirdiği belirtildi.

SDÜ REKTÖRÜNDEN TAZİYE MESAJI

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Arif Yunus Emre Altunbaş için taziye mesajı yayımladı. Prof. Dr. Çarıkçı, "Üniversitemiz hastanesi hemşirelerinden Arif Yunus Emre Altunbaş'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2021-05-26 16:37:19



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