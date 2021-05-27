Isparta’da alternatif yolların sayısı artıyor

Isparta’da şehir trafiğini rahatlatmak amacıyla her geçen gün alternatif yolların açılmasına, asfaltlanmasına devam ediliyor. Isparta Belediyesi tarafından son olarak Eğirdir Yolu, Akkent TOKİ ve Gül Küçük Sanayi Sitesini, Çünür, üniversite ve Mehmet Tönge’ye bağlayacak olan 3. bir güzergah daha asfaltlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesiyle birlikte, şehrin 4 ana sorunundan birisi olarak gösterilen şehir trafiğinin rahatlatılması, alternatif bulvar ve yollar açılması amacıyla büyük bir çalışma gerçekleştirildi, şehir trafiğinde ciddi rahatlama sağlandı.

Son çalışmalardan birisi de Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 3 km uzunluğuna 6 metre genişliğine sahip kadastro yolunda yapıldı. Eğirdir yolu, Akkent TOKİ ve Gül Küçük Sanayi Sitesini, Çünür, üniversite ve Mehmet Tönge Mahallelerine bağlayacak olan kadastro yolu asfaltlanarak hizmete sunuldu. Bu yolun da alternatif olarak açılmasıyla birlikte İstanbul yolu, Yeni Otogar Seralar bölgesindeki trafik akışı daha da rahatlatılmış olacak.

Çünür Mahallesi Muhtarı Hasan Derebek, yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ederek, “Başkanımız engelleri aşıp, yolları birleştirmeye devam ediyor” dedi.

Asfaltlanan yol ile birlikte şehirlerarası yolun rahatlayacağını düşündüklerini söyleyen Derebek, “Dikilitaş mevkiinde bulunan bu yolumuz çok güzel ve 3. alternatif yolumuz oldu. Konuyu başkanımıza iletmiştik, başkanımız yerinde inceledi. Başkanımız anında yolun asfaltlanması talimatını verdi. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.

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