Kılıçdaroğlu, gün doğumunda işçilerle gül topladı (2)



'GÜL FİYATI EN AZ 7,5 TL OLMALI'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gönen Belediyesi ziyaretinde, parti üst yönetimi ve milletvekilleri, Gönen Belediye Başkanı Osman Kesmen, CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı'nın katılımıyla bir toplantı yaptıktan sonra, çıkışta gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Isparta denince 83 milyonun aklına gül geldiğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'nın sadece Türkiye için değil, dünya için önemli bir merkez olduğunu kaydetti. Gülün ve gül üreticisinin desteklenmesi, bu yıl gül kilo fiyatının ise en az 7,5 TL olması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Ayrıca buranın aromatik bitkiler açısından da bir merkeze dönüşmesi lazım. Çalışan işçileri gördüm, emek harcıyorlar, çalışıyorlar, üretiyorlar. Onlar bile gül alım fiyatlarının şu ana kadar açıklanmamasından şikayet ediyor. Çünkü onlar 'Eğer üreticiye iyi bir fiyat verilirse biz de iyi bir gelir elde ederiz' diyor. Hükümetten bekliyoruz, arzu ediyoruz, taban fiyat belirlensin. Dolayısıyla gül üretilmesi şunun veya bunun eline düşmesin. Türkiye açısından hazine bu, gül yağı üretimi açısından dünyada sayılı kentlerden birisi, hatta bir numaralı kent Isparta. Bu özelliğinin korunması lazım, en büyük arzumuz bu. Bunu da Isparta'da belediye başkanımızın önünde açıklamaktan ayrıca mutluluk duyuyorum."

Kılıçdaroğlu, ardından ilçede 1939 yılında açılan Gönen Köy Enstitüsü ve Öğretmen Okulu'nun müzeye dönüştürülen binasını gezdi.DHA-Genel Türkiye-Isparta Mehmet ÇINAR

2021-05-27 11:43:53



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