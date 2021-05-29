Akkent Ortaokulu’na kütüphane

Isparta Belediyesi tarafından, Akkent Mahallesi’nde bulunan Şehit Polis Memuru Tolgahan Önal Ortaokulu’na, okul aile birliği ve muhtarlığın talepleri doğrultusunda kütüphane kazandırıldı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından Akkent Mahallesi Şehit Polis Memuru Tolgahan Önal Ortaokuluna kütüphane kazandırıldı.

Geçen ay Akkent Mahallesi Muhtarı Bekir Çevikbaş ve beraberindeki heyet Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etmiş ve ihtiyaçlarına ilişkin bilgiler vermişti. Mahalledeki okullarının kütüphanesinin yenilenmesi yönünde istekte bulunan heyete, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen anında karşılık verdi. Başkan Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda okula kütüphane kazandırıldı, okul bahçesinde bulunan çocuk oyun alanı yenilendi.

Çok kısa bir süre içerisinde okullarına kütüphane kazandırılmasından dolayı duydukları memnuniyetini dile getiren Okul Aile Birliği Başkanı Bakiye Fırtına ve Muhtar Bekir Çevikbaş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti.

“İhtiyaçlarımız karşılandı kütüphanemiz tamamlandı”

Okul Müdürü Şahin Yörük ve Müdür Yardımcısı Müyesser Başdeğirmen başta olmak üzere okul görevlileri ile yaptıkları görüşmelerde kütüphane ihtiyacı olduğuna karar verdiklerini söyleyen Okul Aile Birliği Başkanı Bakiye Fırtına, “Okulumuzun öncelikle bir kütüphaneye ve özellikle ilkokul öğrencilerimizin teneffüslerde oynamaları için oyun parkına ihtiyacı vardı. Bizde çalışmalarımızı bu yönde değerlendirdik. Okul Aile Birliği olarak kütüphanemiz ve oyun parkı için yapmış olduğumuz girişimler sonuçsuz kalmadı. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’in katkılarıyla kütüphanemiz için dolaplar, masalar gibi materyaller karşılandı” dedi.

Kitap kampanyası başlatıldı

Okul Aile Birliği Başkanı Bakiye Fırtına, bu süreçten sonra okul, okul aile birliği ve veliler olarak kütüphaneye kitap toplama kampanyası başlattıklarını ve kütüphaneyi zenginleştirmek istediklerini belirtti.

“Başkanımız duyarsız kalmadı”

Akkent Mahallesi Muhtarı Bekir Çevikbaş, okul idaresi, mahalle sakinleri, azalardan oluşan bir heyetle nisan ayı içerisinde Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret ettiklerini hatırlatarak, “Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Başkanımız bu ziyaretimize duyarsız kalmadı. İsteklerimiz arasında okulumuza kütüphane kazandırılması yine okul çocuk alanımızın yenilenmesi vardı. Başkanımızın talimatlarıyla çocuk oyun alanımızdaki eksikliklerimiz giderildi, kütüphanemiz kuruldu. Kütüphanemizde raflarımız boş. Raflarımız duyarlı vatandaşlarımız sayesinde dolacaktır. Mahallemizdeki semt spor sahamız bitmek üzere. Sosyal tesisimizin hafriyat alımı devam etmekte. Diğer taleplerimizin de sırasıyla yapılacak olması bizleri sevindirdi. Akkent Mahallesi olarak başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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