Eğirdir Gölü'nde su samuru heyecanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğirdir Gölü'nde su samuru heyecanı

DHA

Eğirdir Gölü'nde su samuru heyecanı


Kemal ERBEN/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin ikinci en büyük içme suyu rezervine sahip Eğirdir Gölü'nde su samuru görüntülendi. Eğirdir Su Ürünleri Enstitüsü Müdürü Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Fuat Bilgin, 30 yılı aşkın süredir gölde limnolojik araştırmalar yaptıklarını ancak bugüne kadar su samurunun varlığına ilişkin emareye rastlamadıklarını söyledi.
Eğirdir'de amatör balıkçı Arif Süzen, 25 Mayıs saat 22.00 sıralarında balık tutmak için Eğirdir Gölü'nün Kovada Kanalı Demir Köprü mevkiine gitti. Buraya geldiğinde suda hareket eden bir hayvan gören Arif Süzen, bunu cep telefonuyla görüntülerini çekti. Hayvanın su samuru olduğunu düşünen Arif Süzen, görüntüleri incelenmek üzere Eğirdir Su Ürünleri Enstitüsü'ne gönderdi. Bu güne kadar Eğirdir Gölü'nde yapılan çalışmalarda su samuruna ilişkin herhangi bir emareye rastlamazken, enstitüde görüntüler üzerinden yapılan incelemede ise bunun  su samuru olduğu görüşü ağır bastı.
'İLK BAŞTA KORKTUM'
Arif Süzen, "Ben amatör balıkçıyım. Buraya balık bakmaya gelmiştim geçerken. 5-6 tane olarak sürüyle geldiler, hatta daha önce anlatıyorlardı 'daha önce görenler oldu' diye. Benim de yanımda telefonum vardı, kaydettim. İlk başta korktum aslında, suyun içinde balık zannettim. Daha sonra buradaki balıkları kovalarken gördüm. Balıkla beslenen bir hayvan. Ben de ilk defa gördüm. Daha önce söylüyorlardı fakat görüntüleyen olmamış. Şanslıymışım bana denk geldi, kayıt aldım" dedi.
'AVLANILMASI YASAK OLAN BİR TÜRDÜR'
Görüntüler üzerinde inceleme yapan Eğirdir Su Ürünleri Enstitüsü Müdürü Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Fuat Bilgin, görüntülerdeki hayvanın su samuru olduğunu belirtirken, "Cites ve Bern sözleşmeleri gereği nesli korunmakta olan, kırmızı listede yer alan ve avlanılması yasak olan bir türdür, öncelikle bunu belirtmek lazım. Su samuru çok utangaç bir canlıdır, insandan kaçar, gözden uzak yaşamayı tercih eder. Dolayısıyla görünmesi normal şartlar altında zordur. Genellikle balıklarla beslenir bu canlı. Balıkların yanında kurbağa hatta su kuşlarının yumurtaları ile beslendikleri de bilinmektedir" diye konuştu.
'LİTERATÜRLERDE SU SAMURU VARLIĞINA İLİŞKİN KAYIT BULUNMAMAKTADIR'
Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü olarak 30 yılı aşkın süredir Eğirdir Gölü'nde limnolojik araştırmalar yaptıklarını vurgulayan Fuat Bilgin, şöyle dedi:
"Bu süre zarfından su samurunun varlığına ilişkin herhangi bir emareye, kayda rastlamadık. Bunun yanında yapılan başka çalışmalarda, literatürlerde su samuru varlığına ilişkin bir kayıt bulunmamaktadır. Su samuruna yönelik çalışmalarımız özelde olmaz ama şu var; zaten limnolojik araştırmalar yapan bir kuruluş olarak gölün bütün limnolojik değerlerine çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz bundan sonraki çalışmalarda da bu konuya tabii ki ayrı bir özen göstereceğiz ama eldeki görüntülere bakarak da bunun daha da bir netleşmesi lazım; su samurunun net olarak türünün ortaya konabilmesi açısından. Net olarak türü elde edebilmemiz lazım öncelikli olarak. Zaten avcılığı yasak olduğundan koruma altında olduğundan dolayı inşallah avcılarımız tarafından yakalanmaz ve neslini burada sürdürür."DHA-Genel Türkiye-Isparta / Eğirdir Kemal ERBEN
2021-05-30 11:41:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emanet araçla alkollü yakalandı, “Ağabey 2 bira içtim” diye kendini savundu Alkollü araç kullanmaktan bin 340 lira para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu
YEREL HABERLER Emanet araçla alkollü yakalandı, “Ağabey 2 bira ...
Bacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Bacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
Isparta’da baca boşluğuna sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Isparta’da baca boşluğuna sıkışan güvercini itfaiye ...
Isparta’da 34 bin kişiye afet eğitimi verildi
YEREL HABERLER Isparta’da 34 bin kişiye afet eğitimi verildi
Akkent Ortaokulu’na kütüphane
YEREL HABERLER Akkent Ortaokulu’na kütüphane
Vali Seymenoğlu’ndan muhtarlara uyarı: “Akdeniz bölgesinin en çok vaka görülen iliyiz, kalabalık taziye ziyaretine mahal vermeyelim”
YEREL HABERLER Vali Seymenoğlu’ndan muhtarlara uyarı: “Akdeniz ...
Evin bahçesinden çıkarılan 1,5 metrelik yılan doğaya salındı
YEREL HABERLER Evin bahçesinden çıkarılan 1,5 metrelik yılan doğaya ...