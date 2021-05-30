Eğirdir Gölü'nde su samuru heyecanı



Kemal ERBEN/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin ikinci en büyük içme suyu rezervine sahip Eğirdir Gölü'nde su samuru görüntülendi. Eğirdir Su Ürünleri Enstitüsü Müdürü Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Fuat Bilgin, 30 yılı aşkın süredir gölde limnolojik araştırmalar yaptıklarını ancak bugüne kadar su samurunun varlığına ilişkin emareye rastlamadıklarını söyledi.

Eğirdir'de amatör balıkçı Arif Süzen, 25 Mayıs saat 22.00 sıralarında balık tutmak için Eğirdir Gölü'nün Kovada Kanalı Demir Köprü mevkiine gitti. Buraya geldiğinde suda hareket eden bir hayvan gören Arif Süzen, bunu cep telefonuyla görüntülerini çekti. Hayvanın su samuru olduğunu düşünen Arif Süzen, görüntüleri incelenmek üzere Eğirdir Su Ürünleri Enstitüsü'ne gönderdi. Bu güne kadar Eğirdir Gölü'nde yapılan çalışmalarda su samuruna ilişkin herhangi bir emareye rastlamazken, enstitüde görüntüler üzerinden yapılan incelemede ise bunun su samuru olduğu görüşü ağır bastı.

'İLK BAŞTA KORKTUM'

Arif Süzen, "Ben amatör balıkçıyım. Buraya balık bakmaya gelmiştim geçerken. 5-6 tane olarak sürüyle geldiler, hatta daha önce anlatıyorlardı 'daha önce görenler oldu' diye. Benim de yanımda telefonum vardı, kaydettim. İlk başta korktum aslında, suyun içinde balık zannettim. Daha sonra buradaki balıkları kovalarken gördüm. Balıkla beslenen bir hayvan. Ben de ilk defa gördüm. Daha önce söylüyorlardı fakat görüntüleyen olmamış. Şanslıymışım bana denk geldi, kayıt aldım" dedi.

'AVLANILMASI YASAK OLAN BİR TÜRDÜR'

Görüntüler üzerinde inceleme yapan Eğirdir Su Ürünleri Enstitüsü Müdürü Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Fuat Bilgin, görüntülerdeki hayvanın su samuru olduğunu belirtirken, "Cites ve Bern sözleşmeleri gereği nesli korunmakta olan, kırmızı listede yer alan ve avlanılması yasak olan bir türdür, öncelikle bunu belirtmek lazım. Su samuru çok utangaç bir canlıdır, insandan kaçar, gözden uzak yaşamayı tercih eder. Dolayısıyla görünmesi normal şartlar altında zordur. Genellikle balıklarla beslenir bu canlı. Balıkların yanında kurbağa hatta su kuşlarının yumurtaları ile beslendikleri de bilinmektedir" diye konuştu.

'LİTERATÜRLERDE SU SAMURU VARLIĞINA İLİŞKİN KAYIT BULUNMAMAKTADIR'

Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü olarak 30 yılı aşkın süredir Eğirdir Gölü'nde limnolojik araştırmalar yaptıklarını vurgulayan Fuat Bilgin, şöyle dedi:

"Bu süre zarfından su samurunun varlığına ilişkin herhangi bir emareye, kayda rastlamadık. Bunun yanında yapılan başka çalışmalarda, literatürlerde su samuru varlığına ilişkin bir kayıt bulunmamaktadır. Su samuruna yönelik çalışmalarımız özelde olmaz ama şu var; zaten limnolojik araştırmalar yapan bir kuruluş olarak gölün bütün limnolojik değerlerine çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz bundan sonraki çalışmalarda da bu konuya tabii ki ayrı bir özen göstereceğiz ama eldeki görüntülere bakarak da bunun daha da bir netleşmesi lazım; su samurunun net olarak türünün ortaya konabilmesi açısından. Net olarak türü elde edebilmemiz lazım öncelikli olarak. Zaten avcılığı yasak olduğundan koruma altında olduğundan dolayı inşallah avcılarımız tarafından yakalanmaz ve neslini burada sürdürür."DHA-Genel Türkiye-Isparta / Eğirdir Kemal ERBEN

2021-05-30 11:41:55



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