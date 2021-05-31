2 bin 998 metrelik Dedegöl dağı zirvesine tırmandılar

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Isparta'da Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği (ETUDOSD) tarafından ilki 1997 yılında gerçekleştirilen Dedegöl Dağcılık Şenliği bu yıl pandemi kuralları çerçevesinde sınırlı sayıda sporcunun katılımıyla yapıldı.

Dedegöl Dağı Melikler Yaylası’nda 2930 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleşen şenliğe vizeli dağcılık lisansı olan yaklaşık 30 sporcu katıldı. 12 yaşındaki Emirhan Uçgun'un mihmandarlığında Melikler Yaylası’ndan 2 bin 998 metrelik Dedegöl Dağı zirvesine tırmanışa geçen sporcular, saat 08.30'da zirveye ulaştılar. Dedegöl Dağı zirvesinde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı okuyan sporcular, zirve defterini imzaladıktan sonra inişe geçtiler.

Sporcular, gelecek yıl etkinliği tekrarlamak istediklerini belirttiler.

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