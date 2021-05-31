Isparta Gençlik Merkezleri bölge birincisi oldu

Hatay’da gerçekleştirilen Gençlik Merkezleri Arası Bilgi Yarışması bölge finalinde Isparta’yı temsil eden Gençlik Merkezleri Truadis takımı bölge birincisi olarak, Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Kim Bilir” sloganıyla Türkiye geneli düzenlenen Gençlik Merkezleri Arası Bilgi Yarışması bölge finali Hatay ilinde yapıldı.

Akdeniz bölgesinde yer alan Gençlik Merkezleri’ni temsilen il birincileri bölge birinciliği için kıyasıya mücadele ettiler. Üniversite kategorisinde Isparta Gençlik Merkezlerini temsilen bölge finali için yarışan Truadis takımı bölge birincisi oldu.

Mehmet Alıgınkılınç, Arif Emre Kiraz ve Ömer Enes Akgül’den oluşan Isparta Gençlik Merkezi takımı Akdeniz Bölgesini temsilen Ağustos ayında düzenlenecek olan Türkiye finalinde diğer bölge birincileri ile yarışacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, bölge birincisi olan takımı tebrik ederek, Türkiye finallerinde başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.