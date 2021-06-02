Isparta’da Halk Eğitim Merkezi kurslarına 6 bin 577 kursiyer katıldı

Isparta Halk Eğitim Merkezi’nin 20202021 eğitim öğretim yılında farklı branşlarda açtığı 410 kursa toplam 6 bin 577 kursiyer katılırken, sezon boyunca yapılan eserler sergilenmeye başlandı.

Isparta Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi düzenlendi. Millet Kıraathanesi’nde resim, çini, seramik, tezhip ve cam eserlerinin yer aldığı serginin açılışı Vali Ömer Seymenoğlu tarafından yapıldı.

Birbirinden güzel resimlerin, yoğun sabır isteyen tezhiplerin, maharet isteyen cam eşyaların ve ustalık gerektiren seramik ve çini eserlerinin yer aldığı sergide tüm stantları tek tek gezerek kursiyer ve öğreticilerden bilgi alan Vali Seymenoğlu emeği geçen herkese teşekkür etti.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce 20202021 eğitimöğretim döneminde bir çok branşta 410 kurs açıldı. Koronavirüs salgınında zaman zaman ara verilen kurslara toplam 6 Bin 577 kursiyer katıldı.

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