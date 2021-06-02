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Eğirdir Gölü manzaralı bahçelerde bu yıl gül çiçeği verimi azaldı

DHA

Eğirdir Gölü manzaralı bahçelerde bu yıl gül çiçeği verimi azaldı


Kemal ERBEN/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)TÜRKİYE'nin gül bahçesi Isparta'da, gül üretiminin önemli bölgelerinden olan Eğirdir ilçesinde bu yıl, yağış azlığı ve kısmi don nedeniyle ürün azaldı. Eğirdir Gölü manzaralı dağların eteklerinde kurulu Sorkuncak köyünde her yıl 700 tona yakın gül çiçeği üreten çiftçiler, bu yıl rekoltede yarı yarıya düşüş beklediklerini söyledi.
Her yıl yaklaşık 1,5 ton gül hasadının yapıldığı Eğirdir ilçesinde bu yıl yağışların olmaması ve kısmi don olayı ürün kaybına neden oldu. İlçede en fazla gül çiçeği üretiminin yapıldığı Sorkuncak köyü, bu durumdan en çok etkilenen yer oldu. Eğirdir Gölü kıyısındaki yamaçlarda kurulu, ilçedeki üretimin yarısına yakınının yapıldığı köyde, bu yıl rekolte geçen yıla oranla yarı yarıya azaldı. Bölgede geçen yıl 700 tona yakın gül çiçeği üretilirken, bu yıl rakamın 300350 ton dolayında gerçekleşmesi bekleniyor.
Sorkuncak Muhtarı Muhammet Ali Ertürk, "Bu yıl da gül hasadı sezonumuz başladı. Bu yıl biraz daha geç oldu havaların soğuk ve yağışların az olmasından dolayı. Bu yıl rekolte de düşük olacak. 2-3 defa don olayı geçirdik. Güllerimizde hasat biraz daha az fakat daha vaktimiz var. Haziranın 15'ine kadar gül hasadımız devam eder. Gül hasadında saat 05.3006.00'da gül tarlalarımızda oluruz. Hasadımız bu şekilde başlar en geç 10.00'a kadar gül toplama işi biter. Temmuzun 10 veya 15'inde de lavantalarımız çiçek açıyor. O zaman da lavantalarımız başlıyor. Her yıl köyde 700 tona kadar gül çıkardı fakat bu yıl 300350 ton olacak yarı yarıya düşüş olduğunu düşünüyoruz. Üç defa don olayı geçirdik, en son mayısın 9'unda bir don olayı yaşadık, bazı yerlerde hiç gül yok. İnşallah bu yıl böyle oldu çiftçimizin senesi bitmiyor tabii seneye daha umutluyuz" dedi.
'YAĞIŞ OLMADIĞI İÇİN GÜL VERİMİ DÜŞÜK'
Üretici Mehmet Köse, "Göl manzaralı gülümüz güzel. Ama gülümüz pek para etmiyor. 2-3 yıl önce iyiydi. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz gülden. Gülün işçiliği de maliyeti de çok. Dibinin otundan, gübresi, ilacı maliyetli bir şey. Ama bunun karşılığını alamıyoruz. Toprağını işlemesen, otunu almazsan olmuyor. Her türlü çilesi var. Bu yıl verimin kalitesi düşük. Biraz don oldu bir de yağışlarımız yok. Yağış olmadığı için gül verimi düşük, belki yarıdan da aşağı. Normalde burada 1,52 tona yakın gül çıkıyordu, bu sene onu alabilir miyiz bilmiyorum. Yağışların olmaması çiftçiyi mağdur etti" diye konuştu.
'FİYATLAR DA ÇOK DÜŞÜK'
Üretici Ali Demircan, "Bu sene 3032 yıldır bu işi yapıyoruz. Bu sene en kötü yıl oldu. Yağmur yağmayınca kuraklık oldu. Arada bir soğukluk oldu, hava eksinin altına düştü. Bu tomurcukları soğuk vurdu. Geçen sene 3 ton verenin bu sene 1 ton vermesi bekleniyor. Fiyatlar da çok düşük. Üretici umduğunu alamıyor. 2 lira toplaması, 22,5 lira budaması işçiliği var. Biz kendi emeğimizi saymıyoruz. Bundan bir şey alamıyoruz ama yine de yapıyoruz" dedi.
'BU SENE GÜL AZ'
Üretici Nazmiye Demircan da, "Bu sene gül az. Tomurcukları soğuk vurduğundan bu yıl az oldu. 32 yıldır bu işi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
TOPLAMA 05.00'TE BAŞLIYOR
Emine Erdoğan, "Sabah 05.00'te başlıyoruz, 10.00'da bitiriyoruz. Gülümüz kurumasın diye erken başlayıp erken bitiriyoruz. Fabrikaya gidiyor. Verimi az bu sene. Köyümüzde hep gülcülük yapılıyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Isparta / Eğirdir Kemal ERBEN
2021-06-02 11:40:16

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