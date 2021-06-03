Isparta’da 20 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Isparta’da jandarma ekipleri, hakkında 20 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahsı saklandığı evde yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) Vatan Mahallesi’nde ikamet eden ve “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan hakkında 20 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda M.Ç., 2 Haziran’da saklandığı ikametinde yakalanarak, Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.