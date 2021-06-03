Yavru kediler 'HAYDİ' uygulamasına gelen ihbarla korumaya alındı



Kemal ERBEN/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde başıboş bulunan 3 yavru kedi, bir vatandaşın, İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil uygulamasına yaptığı ihbar sonrası korumaya alındı.

Eğirdir merkez Bağlar Mahallesi 2. Sokak'ta yaşayan Alim Ebubekir Özekin, sabah evinin yakınlarında başıboş 3 yavru kedi olduğunu fark etti. Özekin, HAYDİ uygulamasını cep telefonuna indirip, yardım istedi. Özekin, uygulamaya, "Annelerinin terk ettiği 3 kedi yavrusu var. Bizim ahır olarak kullandığımız yapıda bulunuyorlar ve tahminen 23 gündür anneleri onlarla ilgilenmiyor" diye yazdı. Bunun üzerine Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Eğirdir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri adrese gitti. Ekipler, aldıkları yavru kedileri, Eğirdir Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ne teslim etti. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen kediler korumaya alındı.

Alim Bekir Özekin, "Bu sabah kedilerden birinin düştüğünü fark ettim. Diğerlerinin bulunduğu yeri de kontrol ederek, durumlarının iyi olmadığını gördüm. Annelerinin terk ettiğini anladım. Gözlerinde falan sıkıntı var. HAYDİ uygulamasını televizyonlarda izliyorduk, görüyordum. Oradan uygulamayı telefonuma indirdim. Kaydolduk, polis arkadaşlar sağ olsun alaka gösterdi. Devletimize teşekkür ediyoruz, böyle bir uygulamanın varlığı için" dedi.

Eğirdir Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürü Mehmet Küçükköse de, "HAYDİ uygulamasıyla vatandaşımızın ihbar ettiği yavru kedilerimizi teslim aldık. Anne sütüyle beslenmesi gereken bu yavrularımıza süt tedarikimizi yaptık. Burada bakım ve besleme altına alacağız. Dönem dönem parazit ve aşı mücadeleleri yapılacak hayvanlarımız büyüdükten sonra doğal ortama salınacak. Büyük ihtimal annelerini kaybetmiş gibi görünüyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Isparta / Eğirdir Kemal ERBEN

2021-06-03 15:39:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.