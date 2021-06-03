Eğirdir’de hasta tahliyesi tatbikatı gerçeği aratmadı Hastane arkasındaki yangına müdahale edip, hastaları tahliye ettiler

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde AFAD Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği piknik ateşi nedeniyle hastane arkasındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülürken, hastalar da tahliye edildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından eski Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi arkasında yaklaşık 20 araç ve 150 personelin katılımıyla gerçekleştirilen "saha tatbikatı" gerçeği aratmadı. Isparta İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ethem Kılıçarslan yönetiminde gerçekleşen yangın söndürme ve hasta tahliye tatbikatında, İl AFAD Ekipleri, UMKE, JASAT, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Eğirdir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Eğirdir İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri görev aldı.



Ormanlık alandaki yangına müdahale edip, hastaları çıkardılar

Eğirdir Akpınar köyü yol güzergahında piknik ateşi nedeniyle ormanlık alanda çıkan yangının Eğirdir Devlet Hastanesi’ne tehdit edecek şekilde ilerlemesi senaryosunun gerçekleştiği tatbikatta, yangına Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ve Eğirdir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. AFAD ve UMKE ekipleri de hastane içinde kalan yaralıları başarılı bir şekilde tahliye ederek, sağlık ekiplerine teslim etti.



“Müdahale, zamanlama ve planlama yerindeydi”

Tatbikat sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, tatbikatın gerçeği aratmadığını belirterek, “Müdahale, zamanlama ve planlama yerindeydi. Arkadaşlar, güzel bir senaryo üzerinde çalışmışlar. Eğirdir ilçemizde gerçeğine yakın olabilecek bir tatbikattı diye düşünüyorum” dedi.

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