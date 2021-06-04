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ITSO Başkanı Tutar: “Isparta Mayıs’ta 39 milyon 549 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi”

İHA

ITSO Başkanı Tutar: “Isparta Mayıs’ta 39 milyon 549 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi”

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası(ITSO) Başkanı Mustafa Tutar, kentin Mayıs ayında 39 milyon 549 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, bu rakamın bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık 2 kat fazla olduğunu söyledi.
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar, Mayıs ayı ihracat rakamlarını paylaştı. Tutar, Isparta’nın 131 Mayıs tarihleri arasında 39 milyon 549 bin 71 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.
Yılın ilk 5 aylık sürecinde 189 milyon 605 bin 10 dolar ihracat yapıldığını belirten ITSO Başkanı Tutar, “Isparta Mayıs 2020’de 21.6 milyon dolar ihracat yapmıştı. Buna göre ihracat geliri yaklaşık iki kat değerinde artış gösterdi. Ancak Isparta’nın ihracatı Mayıs 2021’de Nisan dönemine kıyasla gerileme yaşadı. Isparta, Mayıs 2021’de ihracat geliri açısından Türkiye’de 81 şehir içerisinde 28’inci sırada yer aldı. TR2/Düzey61 Ekonomi Bölgesi (Isparta, Antalya, Burdur) Türkiye’nin en iyi noktalarından biri olmaya devam etti” dedi.

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