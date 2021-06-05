Eğirdir Gölü yakınlarında ölü su samuru bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğirdir Gölü yakınlarında ölü su samuru bulundu

DHA

Eğirdir Gölü yakınlarında ölü su samuru bulundu


Kemal ERBEN/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)ISPARTA'da Eğirdir'i Kovada Gölü'ne bağlayan kanalın kenarında ölü su samuru bulundu. Geçen ay bir amatör balıkçının cep telefonuyla çektiği görüntüler, Eğirdir Gölü'nde su samuru varlığına ilişkin heyecan yaratmış, ancak 30 yılı aşkın süredir gölde yapılan araştırmalarda bu hayvana rastlanmadığı açıklanmıştı.
Eğirdir Gölü ile Kovada Gölü arasında bulunan, Eğirdir'den Kovada'ya su bağlantısı olan Kovada Kanalı'nın üzerinden geçen asfalt yolun kenarında, saat 08.00 sıralarında hareketsiz yatan bir hayvan olduğunu görenler, köy muhtarı Adil Özdemir'e haber verdi. Bölgeye giden muhtar Adil Özdemir, hayvanın su samuru olabileceğini düşünerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Eğirdir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen belediyenin veteriner ekipleri, incelemede ölen hayvanın su samuru olduğunu tespit etti. Hayvan, bulunduğu yerden götürüldü.
DAHA ÖNCE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
Eğirdir'de 25 Mayıs akşamı amatör balıkçı Arif Süzen, balık tutmak için gittiği Eğirdir Gölü'nün Kovada Kanalı Demir Köprü mevkisinde su samuru olduğunu görüp, cep telefonuyla görüntülerini çekmişti.
Eğirdir Su Ürünleri Enstitüsü Müdürü Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Fuat Bilgin, 30 yılı aşkın süredir gölde limnolojik araştırmalar yaptıklarını, ancak bugüne kadar su samuruna rastlamadıklarını söylemişti. Bu sabah cansız bulunan hayvanın görüntülerini inceleyen Fuat Bilgin, ölen hayvanın su samuru olduğunu kaydetti.
'BÜYÜK İHTİMALLE BALIK YEMEYE GELDİ'
Balkırı köyü muhtarı Adil Özdemir, "Bize bir telefon açan oldu. Yolda bir hayvan olduğu söylendi. Biz de merak ettik, geldik; su samuru. Eğirdir Kovada kanalı yol kenarında ana yolun üzerinde büyük ihtimalle araba çarpmış. Üzüldük yani 1990'lı yıllarda bizim çocukluğumuzda eski ırmaklarda bu kanallarda bunu görüyorduk. İşte 30 yıl sonra tekrar görmek nasip oldu. Maalesef ölü olarak gördük ama üzüldük yapacak bir şey yok. Büyük ihtimalle balık yemeye geldi. Tabi ki yola çıktı çünkü yol kanala çok sıfır. Araba çarpmış, ölmüş vaziyette. Eğirdir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim ettik" dedi.
'ARABA ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETMİŞ'
Eğirdir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Küçükköse ise su samurunun gölde varlığına ilişkin emareler bulunduğu, ancak uzun süredir görülmediğini belirtti. Küçükköse, "Bizler uzun süredir bu su samurunu takip ediyorduk göl kenarında. Göl kenarında kullanmadığımız bir balık havuzu vardı içi otla dolu. Ona da dokunmadık bu hayvanlar daha rahat şekilde yaşasın diye. Muhtelif zamanlarda da o havuza balıklandırma yapıyorduk bunlar beslenme noktasında açlık çekmesin diye. Bu su samuru ailesi büyümüş gördüğümüz kadarıyla. Muhtelif zamanlarda da göl kenarında avcılık yapan insanların bu samuru gördüklerini bizlere beyan etti. Bizler de onlara 'bu samurlar buranın güzelliği sakın ha dokunmayın' ve bir aile oluşmuştu. Ama maalesef üzücü bir olay büyük bir ihtimalle Kovada kanalına istemeyerek de olsa girmiş ve bir kot farkıyla maalesef oradan yukarı çıkamadığını görüyoruz. Ve kanal boyunda da bir araba çarpması sonucu hayatını kaybetmiş. Çok üzüldük. Keşke bununla canlı bir şekilde karşılaşmış olsaydık" diye konuştu.
'OLMAMASINI ARZU EDERDİK'
Ölen su samurunun yaklaşık 120 santim boyunda ve erkek olduğunu anlatan Mehmet Küçükköse, "Şu anda bir otopsiye gerek kalmayacak bir şekilde araba kazasıyla hayatını kaybettiği gözüküyor. Olmamasını arzu ederdik. Bu aileyle yeniden tanışacağımıza inanıyoruz ki buradaki gölün kenarındaki havuza dokunmuyoruz. Bu aile burada. Bu hayvanımız erkek. Yaklaşık 20 kilo ağırlığında" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Isparta / Eğirdir Kemal ERBEN
2021-06-05 15:52:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta’da Fatih Mahallesi Gençlik Merkezi’nin temeli atıldı
YEREL HABERLER Isparta’da Fatih Mahallesi Gençlik Merkezi’nin temeli ...
Isparta’da hayırsever iş insanından eğitime anaokulu desteği
YEREL HABERLER Isparta’da hayırsever iş insanından eğitime anaokulu ...
Vali Ömer Seymenoğlu: “Yağışlar azaldı sanki iklim değişikliği yaşıyoruz”
YEREL HABERLER Vali Ömer Seymenoğlu: “Yağışlar azaldı sanki iklim ...
Eğirdir’de Bedre plajı yaz sezonu için kapılarını açıyor
YEREL HABERLER Eğirdir’de Bedre plajı yaz sezonu için kapılarını ...
Anneannesiyle birlikte gittiği kursta heves edip 6 yaşında Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi
YEREL HABERLER Anneannesiyle birlikte gittiği kursta heves edip 6 ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı Zonguldak Uzun Mehmet Camii'nin etrafı gül suyu ile yıkandı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı Zonguldak ...
ITSO Başkanı Tutar: “Isparta Mayıs’ta 39 milyon 549 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi”
YEREL HABERLER ITSO Başkanı Tutar: “Isparta Mayıs’ta 39 milyon 549 ...
Isparta KOM’dan Mayıs’ta 15 operasyon
YEREL HABERLER Isparta KOM’dan Mayıs’ta 15 operasyon
Isparta’da 112 Acil Çağrı Merkezi personeline yangın eğitimi verildi
YEREL HABERLER Isparta’da 112 Acil Çağrı Merkezi personeline yangın ...
Eğirdir’de hasta tahliyesi tatbikatı gerçeği aratmadı Hastane arkasındaki yangına müdahale edip, hastaları tahliye ettiler
YEREL HABERLER Eğirdir’de hasta tahliyesi tatbikatı gerçeği ...
Yavru kediler 'HAYDİ' uygulamasına gelen ihbarla korumaya alındı
YEREL HABERLER Yavru kediler 'HAYDİ' uygulamasına gelen ihbarla ...
Isparta’da çöp deponi alanına ayrıştırma tesisi kuruluyor
YEREL HABERLER Isparta’da çöp deponi alanına ayrıştırma tesisi ...
Gönen ilçesinde eller yağmur ve gül sezonu için semaya açıldı
YEREL HABERLER Gönen ilçesinde eller yağmur ve gül sezonu için ...
Isparta’da 20 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı
YEREL HABERLER Isparta’da 20 yıl hapis cezası ile aranan firari ...
Emekli akademisyen modern sera kurdu, topraksız meyve fidanı üretiyor Kış mevsimi soğuk ve sert geçen Isparta’da yılda 2 kez meyve fidanı üretiyor Dr. Abdullah Kankaya: “Fidan üretiminin topraksız kültürde, saksıda üretime doğru gitmesi gerekir”
YEREL HABERLER Emekli akademisyen modern sera kurdu, topraksız meyve ...
Davraz Kayak Merkezi’nde 15 bin metrekarelik alanda zambak bahçesi oluşturulacak
YEREL HABERLER Davraz Kayak Merkezi’nde 15 bin metrekarelik alanda ...