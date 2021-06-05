Eğirdir Gölü yakınlarında ölü su samuru bulundu



Kemal ERBEN/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)ISPARTA'da Eğirdir'i Kovada Gölü'ne bağlayan kanalın kenarında ölü su samuru bulundu. Geçen ay bir amatör balıkçının cep telefonuyla çektiği görüntüler, Eğirdir Gölü'nde su samuru varlığına ilişkin heyecan yaratmış, ancak 30 yılı aşkın süredir gölde yapılan araştırmalarda bu hayvana rastlanmadığı açıklanmıştı.

Eğirdir Gölü ile Kovada Gölü arasında bulunan, Eğirdir'den Kovada'ya su bağlantısı olan Kovada Kanalı'nın üzerinden geçen asfalt yolun kenarında, saat 08.00 sıralarında hareketsiz yatan bir hayvan olduğunu görenler, köy muhtarı Adil Özdemir'e haber verdi. Bölgeye giden muhtar Adil Özdemir, hayvanın su samuru olabileceğini düşünerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Eğirdir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen belediyenin veteriner ekipleri, incelemede ölen hayvanın su samuru olduğunu tespit etti. Hayvan, bulunduğu yerden götürüldü.

DAHA ÖNCE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Eğirdir'de 25 Mayıs akşamı amatör balıkçı Arif Süzen, balık tutmak için gittiği Eğirdir Gölü'nün Kovada Kanalı Demir Köprü mevkisinde su samuru olduğunu görüp, cep telefonuyla görüntülerini çekmişti.

Eğirdir Su Ürünleri Enstitüsü Müdürü Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Fuat Bilgin, 30 yılı aşkın süredir gölde limnolojik araştırmalar yaptıklarını, ancak bugüne kadar su samuruna rastlamadıklarını söylemişti. Bu sabah cansız bulunan hayvanın görüntülerini inceleyen Fuat Bilgin, ölen hayvanın su samuru olduğunu kaydetti.

'BÜYÜK İHTİMALLE BALIK YEMEYE GELDİ'

Balkırı köyü muhtarı Adil Özdemir, "Bize bir telefon açan oldu. Yolda bir hayvan olduğu söylendi. Biz de merak ettik, geldik; su samuru. Eğirdir Kovada kanalı yol kenarında ana yolun üzerinde büyük ihtimalle araba çarpmış. Üzüldük yani 1990'lı yıllarda bizim çocukluğumuzda eski ırmaklarda bu kanallarda bunu görüyorduk. İşte 30 yıl sonra tekrar görmek nasip oldu. Maalesef ölü olarak gördük ama üzüldük yapacak bir şey yok. Büyük ihtimalle balık yemeye geldi. Tabi ki yola çıktı çünkü yol kanala çok sıfır. Araba çarpmış, ölmüş vaziyette. Eğirdir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim ettik" dedi.

'ARABA ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETMİŞ'

Eğirdir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Küçükköse ise su samurunun gölde varlığına ilişkin emareler bulunduğu, ancak uzun süredir görülmediğini belirtti. Küçükköse, "Bizler uzun süredir bu su samurunu takip ediyorduk göl kenarında. Göl kenarında kullanmadığımız bir balık havuzu vardı içi otla dolu. Ona da dokunmadık bu hayvanlar daha rahat şekilde yaşasın diye. Muhtelif zamanlarda da o havuza balıklandırma yapıyorduk bunlar beslenme noktasında açlık çekmesin diye. Bu su samuru ailesi büyümüş gördüğümüz kadarıyla. Muhtelif zamanlarda da göl kenarında avcılık yapan insanların bu samuru gördüklerini bizlere beyan etti. Bizler de onlara 'bu samurlar buranın güzelliği sakın ha dokunmayın' ve bir aile oluşmuştu. Ama maalesef üzücü bir olay büyük bir ihtimalle Kovada kanalına istemeyerek de olsa girmiş ve bir kot farkıyla maalesef oradan yukarı çıkamadığını görüyoruz. Ve kanal boyunda da bir araba çarpması sonucu hayatını kaybetmiş. Çok üzüldük. Keşke bununla canlı bir şekilde karşılaşmış olsaydık" diye konuştu.

'OLMAMASINI ARZU EDERDİK'

Ölen su samurunun yaklaşık 120 santim boyunda ve erkek olduğunu anlatan Mehmet Küçükköse, "Şu anda bir otopsiye gerek kalmayacak bir şekilde araba kazasıyla hayatını kaybettiği gözüküyor. Olmamasını arzu ederdik. Bu aileyle yeniden tanışacağımıza inanıyoruz ki buradaki gölün kenarındaki havuza dokunmuyoruz. Bu aile burada. Bu hayvanımız erkek. Yaklaşık 20 kilo ağırlığında" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Isparta / Eğirdir Kemal ERBEN

2021-06-05 15:52:52



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