2 yılda 6 muhtar değişen köyde seçim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 yılda 6 muhtar değişen köyde seçim

DHA

2 yılda 6 muhtar değişen köyde seçim


Nurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köyünde 2019 yerel seçimlerinden bu yana yaşanan talihsizlikler nedeniyle 6 muhtar değişti. Muhtar Ayşe Adıgüzel'in de cinayete kurban gittiği köyde, 1124 seçmen bugün yeni muhtarı seçmek için sandığa gitti. 
Mart 2019'da yapılan mahalli idareler seçiminde seçmenlerden en çok oyu alan Yahya Yürekli göreve seçildi. Kısa süre sonra 'Bu zor bir görev ben yapamayacağım' diyen muhtar görevinden istifa etti. Bunun üzerine köyde yeniden seçim yapıldı. Bu kez seçimi Mehmet Ali Er kazandı. Mazbatasını almaya hazırlanan Er'in daha önce sabıkası olduğu yönünde yapılan itiraz üzerine İl Seçim Kurulu itirazı değerlendirerek mazbatayı vermedi. Yine muhtarsız kalan köyde, Seçim Kurulu tarafından seçimde ikinci çıkan Selahattin Adıgüzel'e görev verildi.
İKAMETGAH ŞARTINDAN O DA ALAMADI
Bu karara yine itiraz geldi ve Selahattin Adıgüzel'in 'seçimden önce 6 ay o seçim bölgesinde ikamet ediyor olması' şartını taşımadığı tespit edilerek bu kez görev son seçimde sandıktan 3'üncü çıkan Ayşe Adıgüzel'e verildi.
SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ
Çetince'de belde olduğu dönemlerde mahalle muhtarlığı da yapan ve seçimde 3'üncü olan köy halkının 'Efe Ayşe' olarak tanımladığı Ayşe Adıgüzel görevi devraldı. Görevini sürdüren Ayşe Adıgüzel, 15 Ağustos 2019 günü Ramazan Duyan'ın ailevi nedenlerle dini nikahlı eşi ve kayınpederine yönelik silahlı saldırısında kurşunlara hedef olarak yaşamını yitirdi.
BU KEZ AZAYA VERİLDİ
Muhtar Ayşe Adıgüzel'in ölümünün ardından görev bu kez ihtiyar heyetinde görev yapan Mehmet Ali Almacı'ya verildi. 15 Ağustos 2019 tarihinden itibaren göreve başlayan Almacı, 20 Kasım 2020 tarihinde bir inşaat alanında inceleme yaparken düşme sonucu yaralandı. Almacı hastanede tedavi gördüğü sırada görevinden istifa etti.
6'NCI MUHTAR BU SEÇİMDE ADAY OLDU
Köyde 5'inci muhtarın da görevi bırakmasıyla bu kez ikinci sırada aza olan ve pazarcılık yapan Abdurrahman Yarmalı'ya görev verildi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından köyde yeniden muhtar seçimi yapılması kararlaştırıldı. Bugün aralarında Abdullah Yarmalı'nın da bulunduğu 4 adaydan muhtar seçmek için 1124 seçmen sandığa gitti. Çetince köyü muhtarlığı için ilk seçimi kazanan ancak sabıkası nedeniyle görevini yapamayan Mehmet Ali Er, şimdiki muhtar Abdurrahman Yarmalı, ihtiyar heyetinde aza olan Süleyman Sertdemir ve Osman Durna aday oldu. İl Özel İdaresi'ne bağlı Çetince bakım ikmal binasında kurulan 4 sandıkta saat 08.00'de başlayıp, 17.00'ye kadar sürecek oy kullanma işleminin ardından yapılacak sayımla muhtar belli olacak.
'SEÇİLECEK MUHTAR KÖYÜMÜZE HAYIRLI OLSUN'
Eşi Ayşe Adıgüzel'in gözünün önünde öldürüldüğü saldırıda  yara almadan kurtulan Ömer Adıgüzel de seçimde oy kullandı. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Ömer Adıgüzel, "Eşim olay günü jandarmaya yer göstermek için olay yerine gitmişti. Ben de yanındaydım, adam geldi hepimizi silahla taradı. Eşim orada can verdi. Görev başında vefat ettiği için görev şehidi kabul edildi. Köyümüzün hizmete ihtiyacı var. Bugün yapılan seçimde eşimin mirası olan muhtarlık görevine en hayırlı kimse o seçilsin" dedi.DHA-Genel Türkiye-Isparta Nurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞ
2021-06-06 16:06:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta’da 45 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu
YEREL HABERLER Isparta’da 45 yaşındaki adam evinde ölü olarak ...
Eğirdir Gölü yakınlarında ölü su samuru bulundu
YEREL HABERLER Eğirdir Gölü yakınlarında ölü su samuru bulundu
Isparta’da Fatih Mahallesi Gençlik Merkezi’nin temeli atıldı
YEREL HABERLER Isparta’da Fatih Mahallesi Gençlik Merkezi’nin temeli ...
Isparta’da hayırsever iş insanından eğitime anaokulu desteği
YEREL HABERLER Isparta’da hayırsever iş insanından eğitime anaokulu ...
Vali Ömer Seymenoğlu: “Yağışlar azaldı sanki iklim değişikliği yaşıyoruz”
YEREL HABERLER Vali Ömer Seymenoğlu: “Yağışlar azaldı sanki iklim ...
Eğirdir’de Bedre plajı yaz sezonu için kapılarını açıyor
YEREL HABERLER Eğirdir’de Bedre plajı yaz sezonu için kapılarını ...
Anneannesiyle birlikte gittiği kursta heves edip 6 yaşında Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi
YEREL HABERLER Anneannesiyle birlikte gittiği kursta heves edip 6 ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı Zonguldak Uzun Mehmet Camii'nin etrafı gül suyu ile yıkandı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı Zonguldak ...
ITSO Başkanı Tutar: “Isparta Mayıs’ta 39 milyon 549 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi”
YEREL HABERLER ITSO Başkanı Tutar: “Isparta Mayıs’ta 39 milyon 549 ...
Isparta KOM’dan Mayıs’ta 15 operasyon
YEREL HABERLER Isparta KOM’dan Mayıs’ta 15 operasyon