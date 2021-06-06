2 yılda 6 muhtar değişen köyde seçim (2)

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MUHTAR BELLİ OLDU

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köyünde yeni muhtarın belirlenmesi için yapılan seçim sonuçlandı. Saat 17.00 itibarıyla oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından sandıklar açılarak oy sayımına geçildi. 1124 seçmenin bulunduğu köyde 793 kişi oy kullandı. 4 adayın yarıştığı seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre 755 geçerli oydan 339'unu alan mevcut muhtar Abdurrahman Yarmalı yeniden seçildi. Süleyman Sertdemir 188, Osman Durna 138, Mehmet Ali Er 90 oy alırken, 38 oy da geçersiz sayıldı.

DHA-Genel Türkiye-Isparta Nurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞ

2021-06-06 18:35:40



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