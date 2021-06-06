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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da köyün 6’ıncı muhtarı yeniden göreve seçildi

İHA

Isparta’da köyün 6’ıncı muhtarı yeniden göreve seçildi

Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köyünde son yerel seçimlerden sonra farklı nedenlerden dolayı göreve başlayan 6’ıncı muhtar Abdurrahman Yarmalı, bugün yapılan seçimlerde yeniden göreve getirildi.
Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köyünde 31 Mart 2019’da yapılan seçimlerde göre getirilen Yahya Yürekli, bir ay sonra istifa etti. Köyde daha sonra yeniden yapılan muhtarlık seçiminde Mehmet Ali Er seçildi ancak itiraz sonucu Er’in sabıkası olduğu gerekçesiyle muhtarlığı düşürüldü. Er’in muhtarlığının düşürülmesinin ardından muhtarlık görevi aynı seçimde ikinci çıkan Selahattin Adıgüzel’e verildi. Bu karara Adıgüzel’in seçimden en az 6 ay önce seçim bölgesinde ikamet etme şartını taşımadığı gerekçesiyle itiraz edildi. İtiraz sonucunda Adıgüzel de görevden alınarak, muhtarlık yarışından üçüncü çıkan Ayşe Adıdüzel’e görev verildi.

Dördüncü muhtar cinayete kurban gitti
Ayşe Adıgüzel, 15 Ağustos 2019 tarihinde bir çiftçi barıştırmaya çalışırken, cinayete kurban gitti. Muhtarlık görevine getirildikten 3 ay sonra Ramazan Duyan'ın dini nikahlı eşi Asiye Aydoğmuş ve kayınpederi Orhan Aydoğmuş arasındaki tartışmayı ayırmak isteyen Ayşe Adıgüzel, kurşunlanarak öldürüldü.

Sağlık sorunları nedeniyle istifa etti
Ayşe Adıgüzel’den sonra Çetince muhtarlığı için 2019 yılı Eylül ayında Mehmet Ali Almacı görevlendirildi. Almacı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek, görevinden istifa etti.

6’ıncı muhtar göreve başladı
Almacı’nın istifasının ardından köyde 6’ıncı muhtarlık görevi 2020 yılı Aralık ayında kaymakamlık kararıyla ikinci aza Abdurrahman Yarmalı'ya verildi.

Köy halkı sandık başına gitti
Köyde bugün gerçekleştirilen seçimlerde bin 124 seçmenin oy kullanmak hakkı bulunurken, kesin olmayan sonuçlara göre kullanılan oylardan 755’i geçerli sayıldı. 4 adayın yarıştığı seçimlerde 339 oy alan mevcut muhtar Abdurrahman Yarmalı, yeniden muhtar olarak seçildi. Diğer adaylar Süleyman Sertdemir 188, Osman Durna 138 ve Mehmet Ali Er ise 90 oy aldı. Seçimlerde 38 oy da geçersiz sayıldı.

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