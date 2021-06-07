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(ÖZEL) Bu bahçede toplamak ve yemek ücretsiz 26 yıldır bahçesinde yetiştirdiği ürünleri ikram ediyor Çilekten cennet elmasına, erikten kiraza kadar her şey ücretsiz 'Hayır Bahçesi' bu yıl da ziyaretçi akınına uğruyor İbrahim Çakmakçı: “Herkesin midesinde benim bahçemden bir şeyler bulunsun”

İHA

(ÖZEL) Bu bahçede toplamak ve yemek ücretsiz 26 yıldır bahçesinde yetiştirdiği ürünleri ikram ediyor Çilekten cennet elmasına, erikten kiraza kadar her şey ücretsiz 'Hayır Bahçesi' bu yıl da ziyaretçi akınına uğruyor İbrahim Çakmakçı: “Herkesin midesinde benim bahçemden bir şeyler bulunsun”

Isparta’nın Sav beldesinde yaşayan İbrahim Çakmakçı (80) oluşturduğu 5 bin metrekarelik hayır bahçesinde yetişen ürünleri 26 yıldır gelen misafirlerine ikram ediyor. Çakmakçı’nın bahçesi bu yıl da ziyaretçi akınına uğruyor.
Isparta'nın Sav beldesinde yaşayan İbrahim Çakmakçı, evinin önünde bulunan 5 bin metrekare alanda hayır bahçesi oluşturdu. Bahçesinde çilekten cennet elmasına, erikten kiraza kadar birçok ürün yetiştiren Çakmakçı, gelen her misafirine ücretsiz ikramda bulunuyor. Bahçeyi ziyaret edenler, ürünleri toplayarak, tadına bakabiliyor. Geçen yıl pandemi nedeniyle az sayıda ziyaretçiyi ağırlayan hayır bahçesi bu yıl oldukça ilgi görüyor. Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi de beldeye gelen misafirlerini hayır bahçesinde ağırlıyor, onlara yetişen ürünlerden ikram ediyor.

“Herkesin midesinde benim bahçemden bir şeyler bulunsun”
Bahçesinin tüm dünyaya açık olduğunu belirten İbrahim Çakmakçı, 5 bin metrekare alanda yaklaşık 70 kiraz ağacı, bin cennet elması ağacı, 3 bin kök çilek ile diğer ürünlerin bulunduğunu söyledi. Yetiştirdiği ürünleri hayır olarak vatandaşlara yedirdiğini kaydeden Çakmakçı, “Herkes bu bahçeye gelsin ve bu ürünlerden istifade etsin. Herkesin midesinde benim bahçemden bir şeyler bulunsun. Bu hizmete 26 senedir devam ediyoruz” dedi.

“1995’ten bu güne kadar bahçede yetişen ürünleri ikramda bulunuyorum”
Bahçesini ilk 1965 yılında kurduğunu ifade eden Çakmakçı, “25 yıl bu bahçede yedik, içtik ve sattık. Daha sonra emekli oldum ve o zaman bu bahçenin ürünlerini misafirlerime yedireceğim diye vaat ettim. 1995’ten bu güne kadar bahçede yetişen ürünleri misafirlerime ikramda bulunuyorum. Herkes gelsin, bahçemizi görsün ve ücretsiz olarak yesin. Isparta, Sav ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden misafirlerimiz geliyor. Gelenler ‘seni izledik, bahçeyi merak ettik, öyle geldik’ diyorlar. Bu bahçeyi bu şekilde devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu.

“Ürünlerini kendi emeği ve kendi imkanlarıyla yetiştiriyor”
Hayır bahçesini misafirleriyle birlikte ziyaret eden Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi de hayır bahçesinde her yıl 8 ay meyve yetiştiğini söyledi. Bahçenin Türkiye’den gelen her misafire açık olduğunu dile getiren İpekçi, "Burada yiyor, içiyor ve dua ediyoruz. Allah razı olsun İbrahim amcam yıllardır bunu yapıyor. Pandemiden dolayı 1,5 yıldır fazla bir şey yapamadık ama bundan sonra gelen misafirlerimizi bu bahçemizde de ağırlamaya çalışacağız. İbrahim amca beni sürekli arıyor ‘oğlum bahçeme misafir getir, gelmediği zaman huzursuz oluyorum’ diyor. Biz de sürekli gelen misafirlerimizi bu bahçeye getiriyoruz. Burası 5 bin 200 metrekare bir alan. Bunun bin metrekaresinde çilek yetiştiriyor. Ürünlerini kendi emeği ve kendi imkanlarıyla yetiştiriyor. Biz de belediye olarak istediği malzemeler varsa onları temin etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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