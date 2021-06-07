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Isparta’da gönüllü gençler tarım işçilerinin çocuklarını mutlu etti Gençlik Merkezi gönüllüleri, tarım işçilerinin kaldığı çadır kentte çocuklarla oyunlar oynadı, hediyeler dağıttı

İHA

Isparta’da gönüllü gençler tarım işçilerinin çocuklarını mutlu etti Gençlik Merkezi gönüllüleri, tarım işçilerinin kaldığı çadır kentte çocuklarla oyunlar oynadı, hediyeler dağıttı

Isparta’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Keçiborlu Gençlik Merkezleri’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği ‘Gül ile Gülelim’ projesi kapsamında tarım işçilerinin kaldığı çadır kentte çocuklara çeşitli hediye dağıtıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Isparta ve Keçiborlu Gençlik Merkezleri tarafından “Gül ile Gülelim” isimli gönüllülük projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında gül hasat sezonu için kente gelen mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı Keçiborlu ilçesindeki çadır kent ziyaret edildi. Gençlik merkezi gönüllüleri, çadır kentte kalan çocuklarla oyunlar oynadı, onlara çeşitli hediyeler dağıttı. Gönüllü gençler çocuklarla hoşça vakit geçirirken, renkli görüntüler de oluştu.

Uçurtma uçurup, yüz boyama yaptılar
Balon ve uçurtma gibi hediyeleri alan çocuklar, yüzlerine uygulanan boyama ile de oldukça mutlu oldular. Gönüllü gençler, çocuklarla bol bol fotoğraf çektirerek, yaşadıkları mutlu anları ölümsüzleştirdiler.

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