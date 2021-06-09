Isparta’da kısıtlama saatinde alkollü sürücüsünün kullandığı otomobil önce trafik lambasına sonra elektrikli araç ile bir işyerinin camına çarparak durabildi. Kazanın ardından araçta yolcu olarak bulunan şahsın işyeri sahiplerine yönelik “FETÖ’cüsünüz” diyerek küfür etmesi üzerine ortalık karıştı. Tarafları polis ayırırken gazetecilere de tepki gösteren ve 0.89 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye trafik kuralını ihlal etmekten para cezası uygulanıp, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu .İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen sürücü ve yolcuya ayrıca kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150' şer TL idari para cezası uygulandı.



Kaza saat 22.45 sıralarında Fevzi Paşa İlkokulu kavşağında meydana geldi. Muhammed K. idaresindeki 32 GB 854 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce trafik lambası direğine sonra da bir mağazanın önünde bulunan 3 tekerlekli elektrikli araç ile işyerinin camına çarparak durabildi. Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Rıdvan isimli şahıs yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından olay yerine emniyet ekibi sevk edildi. Olay yerine mağazanın sahipleri ve çalışanları da geldi. Sürücü Muhammed K., aracı kaydırdığını belirterek, işyeri sahiplerinden özür diledi.



“FETÖ’cüsünüz” dedi ortalık karıştı

Araçta yolcu olarak bulunan Rıdvan isimli şahıs ise işyeri sahipleriyle tartışarak, “Ölümden dönmüşüz adam paranın derdine düşmüş. İnsana mı çarptık. 2 tane airbag patlamış camınızın derdine düşmüşsünüz. Ayıp size. FETÖ’cüsünüz” dedi. Bunun üzerine işyeri sahipleri Rıdvan isimli yolcunun üzerine yürüdü. Bu sırada polis araya girerek, olayı önlemeye çalıştı. Polisin sakinleştirmeye çalıştığı işyeri sahipleri, “Laflarına dikkat et, baban yaşında insanız. Terbiyesiz. Ekmeğimizin derdinde adamız biz” diyerek tepki gösterdiler.



Sürücü arkadaşı adına özür diledi

Tartışmanın ardından araç sürücüsü Muhammed K., işyeri sahiplerinin yanına gelerek özür diledi. İşyeri sahibinin “FETÖ’cü ne demek?” sözüne karşılık Muhammed K., “Kazayı yapan benim. Haklısınız. Özür dilerim” diye konuştu.



Küfredince arbede yaşandı

Daha sonra aracın yanına giden Rıdvan isimli şahıs ile Muhammed K., tartışma yaşadı. Bu sırada Rıdvan isimli şahıs işyeri sahiplerine küfredince ortalık yine karıştı. Polis, yaşanan arbedede tarafları araya girerek, uzaklaştırdı.



Hızlarını alamayıp gazeteciye tepki gösterdiler

Hızını alamayan ikili bu kez kendilerini görüntüleyen İhlas Haber Ajansı muhabirini hedef aldı. Muhammed K., muhabire “Biz bir kaza yaptık, haksızız. Siz bizi neden kameraya alıyorsunuz, bu bir suç” diyerek tepki gösterdi.

Kaza sonrası 0.89 promil alkollü olduğu belirlenen Muhammed K.’ya para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Muhammed K. daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Araç ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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