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Isparta’ya gelin olarak geldiler, kursta tanışıp atölye kurdular Kursta tanışarak dekoratif boyama atölyesi kuran 3 kadın ürünlere farklı renkler katıyor Hayallerinin peşinden gittiler, güçlerini birleştirip atölye kurdular

İHA

Isparta’ya gelin olarak geldiler, kursta tanışıp atölye kurdular Kursta tanışarak dekoratif boyama atölyesi kuran 3 kadın ürünlere farklı renkler katıyor Hayallerinin peşinden gittiler, güçlerini birleştirip atölye kurdular

Isparta’da yıllar önce katıldıkları Halk Eğitim Merkezi kurslarında tanışan 3 kadın arkadaş, hayallerinin peşinden giderek dekoratif ahşap boyama atölyesi kurdu. 4 yıldır başarılı bir şekilde atölyede çalışmalar yürüten 3 arkadaş, bir yandan ürünlere farklı renklerle hayat verirken bir yandan da kursiyerlere eğitimler veriyorlar.
Isparta’ya yıllar önce gelin olarak gelen Ziraat Mühendisi Esman Anlı, Harita Teknikeri Rabia Gülata ve ev hanımı Medine Bardak, katıldıkları Halk Eğitim Merkezi kurslarında tanıştı. İyi bir dostluk kuran 3 arkadaş kurslarda aldıkları eğitimleri daha da geliştirerek, hayalini kurdukları dekoratif ahşap boyama atölyesi kurdu. Atölyede workshop düzenleyerek eğitimler de veren 3 arkadaş, dekoratif boyama, ahşap boyama, eski yenileme, mobilya yenileme gibi çalışmalar yaparak ürünlere farklı renkler yansıtıyorlar. Eğitimlere katılan kadınlar da boş vakitlerinde atölyede boyama yaparak, hoşça vakit geçiriyor.

“Isparta’da eksiklikten yola çıkarak, büyükşehirlerdeki atölyeleri gezdik”
Atölyenin kurucularından Esma Anlı, Isparta’ya 20 yıl önce gelin olarak geldiğini, katıldığı kurslarda Medine Bardak ve Rabia Gülata ile tanıştığını söyledi. Arkadaşlarıyla beraber yağlı boyama, dekoratif boyama, takı ve rölyef gibi kurslar aldıklarını belirten Anlı, “Bu şekilde kurslarda iyi bir arkadaşlık oluşturduk. Daha sonra Isparta’da bu anlamda eksiklik olduğunu fark ettik. Büyükşehirlerde özel atölyeleri gezdik. Atölyelerdeki çalışmalar çok hoşumuza gitti. Biz de ‘başlayalım bakalım devamı nasıl gelecek’ diyerek yola koyulduk. 4 yıl oldu, çok yol kat ettik. Isparta’da farklı etkinlikler yapmaya çalışıyoruz” dedi.

“Atölyeye gelenlerin tam anlamıyla yararlanmasını istiyoruz”
Atölyede çeşitli etkinlikler yaptıklarını anlatan Anlı, “Workshoplar düzenliyoruz, dekoratif boyamalar yapıyoruz, eski yenileme yapıyoruz ki bu son zamanlarda geri dönüşüm tüm Türkiye ve dünya için çok önemli. Ayrıca mobilya yenileme yapıyoruz ve hediyelik satışlarımız oluyor. Atölyemize gelen her bireyin tam anlamıyla buradan yararlanmasını ve eğitimini alarak, güzel işler çıkarmasını istiyoruz” diye konuştu.

“Halen eğitimlere katılıyoruz”
Atölye kurmak için halk eğitim merkezinden aldıkları kursların yanı sıra özel derslere katıldıklarını da kaydeden Esma Anlı, “Seminerlere de katıldık, hocalardan hızlandırılmış kurslar aldık. Tasarlama ve ilerlemenin sonu olmadığı için halen devam ediyoruz. Çünkü her yıl farklı ürünler çıkıyor onların tekniklerini öğrenmemiz gerekiyor” dedi.
Esma Anlı, düzenledikleri kurslara genelde kadınların katıldığını ancak erkeklerden de çok talep olmasına rağmen alanlarının yetersiz olması nedeniyle kabul edemediklerini söyledi.

“4’üncü senemizdeyiz çok keyif alarak çalışıyoruz”
Atölye kurucularından Rabia Gülata da Isparta’ya gelin olarak geldiğini söyledi. Arkadaşlarıyla halk eğitim merkezi kurslarında tanıştıktan sonra böyle bir yola çıktıklarına değinen Gülata, “4’üncü senemizdeyiz, çok keyif alarak çalışıyoruz. Hanımlar buraya geldikleri için çok mutlular. Bayanları atölyemize bekleriz” dedi.

“Atölyenin en yaşlı öğrencisiyim”
Atölyedeki eğitimlere katılarak 2 yıldır farklı çalışmalar yapan Fatma Yılmaz, “Buranın en yaşlı öğrencisiyim. Buraya kendi evim gibi geliyorum. Yoksa bir tablo yapmışım, bir resim yapmışım çok önemli değil. Çocuklarımı ziyaret eder gibi geliyorum. 2 yıldır çok güzel resimler, objeler yaptım. Yağlı boyama, ahşap boyama gibi burada ne yapılıyorsa hepsiyle ilgileniyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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