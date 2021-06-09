Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan ve Cezayir Ankara Büyükelçisi Mourad Adjabi, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Ziyarette ülkeler arası karşılıklı işbirliği konuları ele alındı.

‘Güller diyarı’ olarak adlandırılan Isparta’da bulunmaktan ve gösterilen misafirperverlikten dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür eden Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Bangladeş’teki üniversiteler ile Isparta’daki üniversiteler arasında bağların güçlendirilmesi ve öğrenci değişimlerinin arttırılasını istediklerini belirtti. Mannan, Bangladeş ile Isparta arasında da işbirliği, kardeşlik ve iş anlamında birlikteliğin arttırılmasını önemsediklerini belirtti.



“Bangladeş ile işbirliği içinde olmak isteriz”

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de büyükelçilerin şehri güzel bulmalarının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti. Başdeğirmen, “Bangladeş ile güzel bir işbirliği içerisinde olmak isteriz. Bangladeşli öğrenciler SDÜ’de eğitim alıyorlar. Öğrencilerimizle de işbirliği içerisinde olmak bizleri de memnun eder. Belediye olarak da Bangladeş’in bir iliyle kardeş olmak ve birbirimizin değerlerini paylaşmak isteriz. Bu ziyaret bir başlangıç olsun. Bu birlikteliğin daha da ileriye gitmesi için elbirliği ile çalışalım” ifadelerinde bulundu.



“Başarılı bir şekilde çalışmamız lazım”

Cezayir Ankara Büyükelçisi Mourad Adjabi, Isparta’ya yaptığı ziyaretin hem tarihi hem de başarılı bir ziyaret olduğunu söyledi. Adjabi, “Güzel Isparta’ya ilk ziyaretim ancak kesinlikle son olmayacak. Birlikte başarılı bir şekilde çalışacağımızdan eminim. Cezayir ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerimiz çok güzel. Türkiye ve Cezayir hem büyük hem önemli ülke olduğu için ileride daha çok samimi, yakın, başarılı bir şekilde çalışmamız lazım. Her türlü desteğim olacak. Sizinle bundan böyle çalışmaya hazırım hem de çok memnun oldum” diye konuştu.



“Cezayir bizim kardeşimiz”

Türkiye olarak Cezayir ile uzun yıllardır işbirliği içerisinde olduklarını söyleyen Başdeğirmen, “Hiçbir zaman birbirimize ters düşmedik. Savaşlarda omuz omuza mücadele verdik. Cezayir bizim kardeşimiz. Ticari ilişkilerimiz de gayet güzel. Bu ilişkilerimizin çok daha ileriye gidebilmesi, çok daha güzel işleri birlikte yapabilmemiz bizim için çok önemlidir. Güç birliği yapmamız beraber çalışmamız, omuz omuza vermemiz bu dünyada büyük sorunları aşmak için çok önemli. Türkiye olarak, Isparta’mız olarak ülkenize selamlarımızı gönderiyoruz, saygılarımızı sunuyoruz. Bu güzellikler birlikte olduğumuz zaman çok daha fazla artıyor. Bu görüşmeler hepimize katkı sağlayacaktır, bu görüşmelerin devamını sağlayalım. Ziyaretlerinizden dolayı çok memnun olduğumu iletmek istiyorum” dedi.

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