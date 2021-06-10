Isparta’da el emeği eserler sergileniyor

Isparta Belediyesi ISMEK Gülaryum Birimi tarafından açılan ve Halk Eğitim Merkezinin de destek verdiği kurslarda hazırlanan el emeği eserler sergilendi. Belediye önünde düzenlenen serginin açılışı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından yapıldı. Açılış öncesinde belediyenin halk oyunları ekibinin gösterisi yer aldı.

17 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla düzenlenen sergide el nakışı, flografi, iğne oyası, tel kırma, yöresel bebek gibi el emeği eserler sergilenirken, yine Sermin İmre’nin 25 eserinin yer aldığı yağlı boya resim sergisi de yer aldı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Karadem ve kursiyerler tarafından kesilen kurdele ile sergi açılışı gerçekleştirilirken, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla belediye olarak yaptıkları el emeği, göz nuru çalışmaları paylaşma imkanı bulduklarını söyledi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediyenin ISMEK birimi olarak 17 mahallede açmış oldukları çeşitli kursların bulunduğunu belirtti. Başdeğirmen, “Burada kadınlarımızın el emeklerini, göz nurlarını daha da geliştirerek, bilmediği konular varsa onları öğrenerek, kabiliyetlerini artırarak ürettiklerini bugün burada sergileyerek yapılan çalışmaları anlatamaya gayret ediyoruz” dedi.

“Çocuklarımızın kabiliyetlerini kurslara aldığımızda görebiliyoruz”

Öğrenmenin yaşının olmadığına dikkat çeken Başkan Başdeğirmen, “Öğrenmenin zamanı yok, yaşı yok. Bizlerde insanlarımızın öğrenmelerine, kabiliyetlerinin ortaya çıkabilmesi için çalışmalar içerisindeyiz. Kursiyerlerimizi kutluyorum. Bu Halk Eğitim Merkezimizle yapmış olduğumuz ortaklaşa çalışmalardır. Bu konuda bizlere destek veren tüm yetkililerimize, hocalarımıza teşekkür ediyorum. Artık sadece kadınlarımızı değil, çocuklarımızı da bu kurslara davet ediyoruz. 17 mahallemizde açmış olduğumuz kurslardan çocuklarımızın da istifade etmesi için çalışma içerisindeyiz. Bunlardan en önemlilerinden birisi de robotik kodlama. Bu kursa kısa süre içerisinde 300’e yakın bir müracaat oldu. Çocuklarımızın kabiliyetlerini kurslara aldığımızda görebiliyoruz. O çocuklarımızın kabiliyetine göre de yönlendirebiliyoruz. Amacımız her konuda vatandaşlarımızı ve çocuklarımızı eğiterek topluma daha faydalı hale getirebilmektir. Kadınlarımız yaptıkları çalışmalarla hem ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar, hem de zamanlarını değerlendiriyorlar. Belediyemizin ekibi hocalarımıza, halk eğitim merkezi hocalarımıza ve yetkililerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“İşin yüzde 80’i belediyenin”

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Karadem de, Hayat Boyu Öğrenme Haftası münasebetiyle yıl içerisinde açmış oldukları kursların 40 noktada sergi açılışlarının yapıldığını dile getirdi. Isparta Belediyesi ile de bu eğitimöğretim yılında 19 kurs açıldığını kaydeden Karadem, “Burada Isparta Belediyemizin payı çok yüksek. İşbirliği kurslarında biz işin sekreteryasını yapıyoruz. İşin yüzde 80’i belediyenin. ” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.