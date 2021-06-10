Eğirdir’de yaz sezonunda 15 branşta ücretsiz kurs açılacak

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından yaz döneminde 15 branşta kurs açılacak, bu kurslara 518 yaş arası öğrenciler ücretsiz katılacak.

Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi tarafından çocukların yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve küçük yaşlarda gençlere spor kültürünü yerleştirmek amacıyla Eğirdir’de farklı alanlarda kurslar açılacak. Kurslara 518 yaş arasındaki sporcu ve öğrenciler ücretsiz olarak faydalanabilecek. Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi kapsamında açılacak olan branşlar, piyano, gitar, bağlama, voleybol, basketbol, okçuluk, yelken, yüzme, satranç, Kuran Kerim, ebru, keçe, resim, İngilizce ve halk oyunları şeklinde olacak.

Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Şanal, çocukların zamanlarını verimli geçirmeleri, becerilerini geliştirmelerini, yeni eğitim öğretim yılına spor, müzik ve güzel sanatlarla uğraşarak zinde girmelerini sağlamak amacıyla yaz kursları için kayıtların başladığını, 30 Haziran 2021 tarihinde müracaatların sona ereceğini açıkladı. Şanal, 5 Temmuz itibarıyla da kursların başlayacağını söyledi.

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