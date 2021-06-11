SAREM, Eğirdir Gölüne balık, kerevit ve sülük bıraktı

Dünya Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (SAREM) tarafından Eğirdir Gölüne 20 bin sazan yavrusu, 10 bin yavru kerevit ve 2 bin adet tıbbi sülük yavrusu bırakıldı. Yavru sazan ve kerevitlerin göle bırakılması programı Eğirdir Limanı’nda gerçekleştirildi. Törende, Enstitü Müdürlüğünce üretimi yapılan balık ve kerevit yavruları, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından göle bırakılırken tıbbi sülükler ise Gelendost ilçesinden Eğirdir Gölü’ne salındı.

Programa Isparta Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Fuat Bilgin, Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Borca katıldı.

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