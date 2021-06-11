Eğirdir'de Sıfır Atık Parkı açıldı

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Dünya Çevre Haftası kutlamaları kapsamında Eğirdir ilçesi İstasyon Mahallesinde 6 bin 768 metrekare alanda kurulan Sıfır Atık Parkı'nın açılışı yapıldı.

Parkta hurdaya ayrılmış bir adet lokomotif, 1200 adet kullanım ömrünü tamamlamış lastik, 709 adet Travers, Atık Palet ve Kablo Makasarı gibi ahşap atık, 4 adet atık varil, atık metal kafes, ömrünü tamamlamış bisiklet gibi çeşitli metal atıklar geri dönüşümle yeniden kullanıma kazandırılan malzemeler bulunuyor.

Sıfır Atık Parkı'nın açılış törenine; Isparta Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, TCDD 7. Bölge Müdürü Adem Sivri, Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Borca, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ile vatandaşlar katıldı.

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