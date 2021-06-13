Kazada yaralanan polis, 5 aylık yaşam savaşını kaybetti

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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da motosikletiyle görev yerine giderken kavşakta otomobille çarpışarak ağır yaralanan polis memuru Bahadır Dinç (48), yaklaşık 5 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, 23 Ocak tarihinde Isparta'da meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bahadır Dinç yönetimindeki 32 AAZ 915 plakalı motosiklet ile Mehmet U.'nun kullandığı 15 EU 472 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada polis memuru Dinç, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bahadır Dinç, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza sırasında motosikletiyle mesaiye gittiği öğrenilen Bahadır Dinç, tedavi gördüğü hastanede bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Polis memuru Bahadır Dinç'in cenazesinin bugün Burdur'da toprağa verileceği belirtildi.

Mobese kameralarına yansıyan kaza anı görüntülerinde, motosikletle seyir halinde olan Bahadır Dinç'in kavşaktan ana yola çıkan otomobille çarpıştığı ve refüje savrulduğu görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2021-06-13 11:31:22



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