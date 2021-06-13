Isparta Emrespor: 3 Akşehirspor: 0

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun düzenlediği Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde mücadele eden Isparta Emrespor, Akşehirspor’u 30 mağlup etti. Milli Egemenlik Sahası’nda oynanan maçı Antalya Bölgesinden Mazlum Doğan Bodur, Hakan Erbaş ve Mehmet Eren Küçükkeçeci isimli hakemler yönetti. Karşılaşmayı AK Parti Milletvekili Isparta Milletvekili Recep Özel, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ilçe belediye başkanları, her iki kulübün başkanları, yöneticileri ve taraftarları izledi.

Isparta Emrespor’u galibiyete taşıyan golleri: 35. Dakikada Ethem Özden, 48. Dakikada Yasin Aksungur ve 76. Dakikada Mustafa Dilek attı. Akşehirspor kalecisi Mahmut Arıkan 74. Dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Emresporlular, maç sonunda büyük sevinç yaşayarak galibiyeti doyasıya kutladı.

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