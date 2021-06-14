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Isparta’da ortaokul öğrencilerinden kavşaklara yeni sinyalizasyon projesi Proje ile anayolda gereksiz kırmızı ışık yanmasının önüne geçiliyor ve yakıt tasarrufu amaçlanıyor Geliştirilen projede anayol ve tali yolda gereksiz kırmızı ışık yanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor

İHA

Isparta’da ortaokul öğrencilerinden kavşaklara yeni sinyalizasyon projesi Proje ile anayolda gereksiz kırmızı ışık yanmasının önüne geçiliyor ve yakıt tasarrufu amaçlanıyor Geliştirilen projede anayol ve tali yolda gereksiz kırmızı ışık yanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor

Isparta’da Kadir Boylu Ortaokulu öğrencileri anayol ile tali yolun kesiştiği kavşaklarda gereksiz kırmızı trafik ışığı yanmasını önlemek amacıyla bir proje geliştirdiler. 6. sınıf öğrencilerinin geliştirdiği proje ile tali yolda araç olmadığı sürece kırmızı ışık yanarken, bu sayede zaman ve yakıt tasarrufu amaçlanıyor.
Kadir Boylu Ortaokulu’nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı. Birçok projenin yer aldığı fuarda en dikkat çeken çalışmalardan biri 6. sınıf öğrencileri Meryem Ela Şahin ve Arda Yüce’nin Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Dudu Demirbilek ile birlikte geliştirdikleri ‘Arduino Kontrollü Trafik Sinyalizasyon Sistemi’ oldu. Proje kapsamında anayol ve tali yolların kesiştiği kavşaklarda tali yolda araç olmadığı sürece sürekli olarak kırmızı ışık yanıyor. Tali yola ilk araç geldiği zaman sistem otomatik algılıyor ve 10 saniye boyunca yeşil ışık yanıyor. Bu sayede anayoldaki araçların gereksiz durmaları engellenirken, zaman ve yakıt tasarrufu sağlanması amaçlanıyor.

“Projemiz geliştirilip ilimizde uygulanabilir”
Kadir Boylu Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Dudu Demirbilek, anayol ve tali yollarda sürücülerin kırmızı ışıklarda aynı sürelerde beklediğini belirterek, “Malum trafik anayollardan akıyor. Tali yolda araç olmasa bile araçlar gereksiz yere bekliyorlar. Bu da yakıt ve zaman israfına neden oluyor. Biz bu projemizle bunun önüne geçmek istedik. Tali yoldaki trafik ışığımızı kırmızı yaktık, anayoldaki ışığımız sürekli yeşil yanıyor. Ne zaman ki tali yoldan bir araç gelirse ultrasonik mesafe sensörü yardımıyla o aracımızı algılıyor ve tali yoldaki kırmızı ışığımız 10 saniye boyunca yeşil yanıyor. Bu sırada anayoldaki trafik ışığımız kırmızı yanıyor. Bu sayede anayoldan özellikle trafikte olan araçlar hem yakıt hem de zamandan tasarruf etmiş olacaklar. Projemiz geliştirilip, ilimiz düzeyinde uygulanabilir bir projedir” dedi.

“Anayola sürekli akan bir trafik sağlanıyor”
6. sınıf öğrencisi Meryem Ela Şahin de projenin anayol ve tali yollarla ilgili olduğunu söyledi. Amaçlarının anayolda sürekli olarak trafik akışını sağlamak olduğuna değinen Şahin, “Anayoldan araç geldiğinde sinyalizasyon sistemimiz tanıyor ve oraya yeşil yanıyor. Işığımız 10 saniye yandıktan sonra trafik ışığı kırmızı yanıyor. Daha sonra yeşile dönüyor. Tali yoldan bir araç daha geldiğinde kırmızı da 40 saniye beklemektedir. Bu sebeple anayola sürekli akan bir trafik sağlanıyor” diye konuştu.

“Okulumuzun akademik başarısı günden güne artıyor”
Kadir Boylu Ortaokulu Müdürü Talha Terkin de, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı hakkında bilgiler verdi. Fuarda sanatsal ve kültürel faaliyetleri en detaylı şekilde işlediklerini belirten Terkin, “Okulumuz akademik başarısı günden güne artan sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerde de Isparta’ya öncülük eden bir okul. Sportif, sanatsal ve kültürel yarışmalarda çok ciddi derecelerimi var. Ancak biz eğitimci olarak bu tür faaliyetlere yarışma olarak bakmıyoruz. Daha çok öğrenciyi, çevreyi ve velilerimizi geliştirici anlamında estetik kaygıyı güderek, icralar ve faaliyetler güderek faaliyetler yürütmeyi planlıyoruz. Okulumuzda klasik sınıf ortamından çok farklı bir öğrenme anlayışımız var” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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