Isparta İl Milli Eğitim Müdürü görevinden istifa etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta İl Milli Eğitim Müdürü görevinden istifa etti

İHA

Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, kendi kararı ve bakanlığın onayı ile görevinden ayrıldığını açıkladı. Yılmaz, 2019 yılında Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğüne vekaleten getirilmiş ve 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı kararı ile asaleten ataması yapılmıştı.

Isparta İl Milli Eğitim Müdürü görevinden istifa etti

Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, kendi kararı ve bakanlığın onayı ile görevinden ayrıldığını açıkladı. Yılmaz, 2019 yılında Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğüne vekaleten getirilmiş ve 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı kararı ile asaleten ataması yapılmıştı.
İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, bugün sosyal medya hesabından görevinden ayrıldığını açıkladı. Bakanlığın onayı ile görevinden ayrıldığı belirten İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, yapığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi:
“Sadece bakanlığımızın talimatlarıyla, hukuk ve ahlak ilkelerine bağlı kalarak 17 aydır yürüttüğüm Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevimden, talebime binaen bakanlığımızın onayı ile Bakanlığımız merkez teşkilatında görev almak üzere ayrılıyorum.
Mesai arkadaşlarıma ve değerli öğretmenlerimize yol arkadaşlıkları için teşekkür ediyor, Yüce Allah’tan sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum".

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başdeğirmen: "Bu duygu hiçbir şeyle değişilmez "
YEREL HABERLER Başdeğirmen: "Bu duygu hiçbir şeyle değişilmez "
Isparta’da Jandarma’nın 182. kuruluş yılı kutlandı
YEREL HABERLER Isparta’da Jandarma’nın 182. kuruluş yılı kutlandı
Isparta’da ortaokul öğrencilerinden kavşaklara yeni sinyalizasyon projesi Proje ile anayolda gereksiz kırmızı ışık yanmasının önüne geçiliyor ve yakıt tasarrufu amaçlanıyor Geliştirilen projede anayol ve tali yolda gereksiz kırmızı ışık yanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor
YEREL HABERLER Isparta’da ortaokul öğrencilerinden kavşaklara yeni ...
İşçilerin kaldığı konteynerleri çalıp sattı
YEREL HABERLER İşçilerin kaldığı konteynerleri çalıp sattı
Yeşil sahada evlilik teklifi Emresporlu futbolcu galibiyet sonrası kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu
YEREL HABERLER Yeşil sahada evlilik teklifi Emresporlu futbolcu ...
Isparta Emrespor: 3 Akşehirspor: 0
YEREL HABERLER Isparta Emrespor: 3 Akşehirspor: 0
5 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybeden polise mesai arkadaşlarından veda Kaza sonrası hastanede hayatını kaybeden polis için mesai arkadaşlarından helallik alındı
YEREL HABERLER 5 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybeden polise ...
Kazada yaralanan polis, 5 aylık yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada yaralanan polis, 5 aylık yaşam savaşını ...
Kazada ağır yaralanan polis memurundan acı haber Yaralı polis, kaldırıldığı hastanede 5 ay sonra hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada ağır yaralanan polis memurundan acı ...
AK Partili belediye başkanları Isparta’da buluştu Bilecik Milletvekili Selim Yağcı: “AK Parti belediyecilikte her zaman mihenk taşı oldu”
YEREL HABERLER AK Partili belediye başkanları Isparta’da ...
8 belediye başkanı ve 4 milletvekili Isparta’da gül topladı
YEREL HABERLER 8 belediye başkanı ve 4 milletvekili Isparta’da gül ...
Eğirdir MAREM’in 6 Armut Çeşidi Tescillendi
YEREL HABERLER Eğirdir MAREM’in 6 Armut Çeşidi Tescillendi