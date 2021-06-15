Isparta’da yılan operasyonu

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Isparta’da itfaiye ekipleri, köpek kulübesinin yakınına saklanan yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılanı bulunduğu yerden çıkararak doğaya saldı.

Deregümü köyünde bir evin bahçesinde köpeğin sürekli havlaması üzerine köpeğin yanına giden vatandaşların yılanı görmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanın köpek kulübesine saklandığını tespit etti. Ekipler kısa süreli çalışmanın ardından yılanı saklandığı yerden çıkardı. İtfaiye ekiplerinin özverili çalışması sonucu yaklaşık 1.5 metre boyunda olan yılan canlı olarak yakalandı. Çuvala konulan yılan daha sonra köyden uzak bir alanda doğal ortamına salındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.