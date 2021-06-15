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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başdeğirmen'den başarılı halterciyi ödüllendirdi

İHA

Başdeğirmen'den başarılı halterciyi ödüllendirdi

Isparta Belediyesi Spor Kulübü Halter Takımının milli sporcusu 15 yaşındaki Fatmagül Çevik, Özbekistan Taşkent’te yapılan 74 ülkeden 450 sporcunun katıldığı 21 yaş altı gençler dünya şampiyonasında, 87 kg’da dünya 6.’sı olarak büyük bir başarıya imza attı. Milli sporcu Fatmagül Çevik ve Antrenörü Ferit Şen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mili sporcu Fatmagül Çevik ve antrenörü Ferit Şen’e başarılarından dolayı altın takdim etti.

Milli sporcu Fatmagül Çevik’i ve Antrenörü Ferit Şen’i elde edilen başarıdan dolayı tebrik eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “15 yaşındaki bir kızımızın böyle bir başarı elde etmesi, Isparta’mızı ve ülkemizi üst seviyelere çıkarması bizi son derece memnun etti. Beklenen Dünya 3.’lüğü için çok geç değil, inşallah önümüzdeki yıllarda çok daha güzel başarıları elde edeceğimizi biliyorum. Fatmagül’ün belediyemiz sporcusu olması bizler için ayrı bir gurur kaynağı olmuştur. Bu başarılar kolay elde edilmiyor. Ferit hocamla birlikte bizlerde Fatmagül kardeşimize destek vererek bugünlere geldik. Bundan sonra da çok daha güzel başarıları elde edeceğimiz inancındayım” dedi. 18 Ağustos’ta Varşova’da Avrupa Şampiyonası olduğunu kaydeden Başkan Başdeğirmen, orada da Fatmagül Çevik’ten güzel başarılar beklediklerini söyledi.

Başarılar arka arkaya eliyor
Ispartaspor’un 2.lige çıkması, Genç Hareket Gençlik Kulübü Masa Tenisi Takımının ikinci lige yükselmesi, Badminton da elde edilen başarının kendilerini sevindirdiğini aktaran Başdeğirmen, yine Fatmagül Çevik’in halterde dünya 6.’lığını kazanmasının kendilerini gururlandırdığını söyledi. Başdeğirmen, “Bundan sonra çok daha güzel şeyler olacak. Isparta Belediyesi olarak gelir gelmez amatör spor kulüplerimize ve başarılı sporcularımıza çok destek verdik. İki yıldır sporcularımızı hiç yalnız bırakmadık, devamlı yanındayız. Bunu önemseyen bir ekibiz. Spor denince akla futbol geliyor. Evet futbolla birlikte her türlü spor dalına destek veriyoruz. Ülkemizi ve şehrimizi elde edilen başarılarla yukarılara taşıyacağız. Şehrimizin bilinirliği sporda elde edilen başarılarla çok daha yukarılara taşınacak. Sporda başarılı olmak demek, dünyanın tamamını etkileyen bir şey” dedi.
Fatmagül Çevik’in ‘Cep herkülü’ olarak bilinen Naim Süleymanoğlu’nun elde ettiği başarıların arkasından gittiğini aktaran Başdeğirmen, “Naim Süleymanoğlu bir efsaneydi. Sizler de bunu takip ediyorsunuz. Fatmagül Çevik kızımızda önümüzdeki günlerde Naim Süleymanoğlu gibi Türk Bayrağımızı göndere çektireceğine, İstiklal Marşımızı okutturacağına inancım tam. Bizlere düşen her ne varsa biz hazırız. Ailene de sana verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Ferit hocamıza teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.
Önümüzdeki günlerde Isparta’nın Türkiye’de birçok sporda ön planda olacak bir şehir olacağını söyleyen Başdeğirmen, “Bizlerde altyapıları desteklemek için büyük mücadeleler veriyoruz. Şehrimiz son bir yılda çok büyük spor yatırımları aldı, almaya devam ediyor, edecek. Sizler bizim gururumuzsunuz” diye konuştu.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mili sporcu Fatmagül Çevik ve antrenörü Ferit Şen’e başarılarından dolayı altın takdim etti.

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