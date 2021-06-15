JASAT uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Isparta İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, kentte uyuşturucu tacirlerine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

Jandarmanın dedektifleri olan JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, daha sonra Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı, kentte uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarına kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

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