Gelendost’ta el emeği eserler sergileniyor

Isparta’nın Gelendost ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan yılsonu sergisinde el emeği eserler sergileniyor.
Gelendost Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün yıl boyunca açtığı kurslarda yapılan eserler, Yeşilköy köyünde Tarihi Ertokuş Kervansaray’da açılan yıl sonu sergisinde beğeniye sunuldu. Serginin açılışına Gelendost Kaymakamı Onur Alimoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Yılsonu sergisinde İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki Gelendost Teakwando Spor Kulübünün gösterisi büyük beğeni topladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.