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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye Başkanı Başdeğirmen çocuklarla top oynadı

İHA

Belediye Başkanı Başdeğirmen çocuklarla top oynadı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Çünür mahallesi ziyaretinde semt sahasında çocuklarla top oynadı.
Çünür Mahallesindeki incelemeleri esnasında semt spor sahası önünden geçen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, araçtan inerek, çocukları spor yaptıkları alanda ziyaret etti, onlarla sohbet etti.
Çocuklarla bir süre futbol oynayan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, onlara top hediye etti. Çocukların isteklerini dinleyen Başkan Başdeğirmen, Isparta’ya 16 adet semt spor sahası yaptıklarını dile getirdi.
Tüm gençleri spor yapmaya davet eden Başkan Başdeğirmen, gençlerin evde bilgisayar, televizyon başında vakit harcamaması, onun yerine spor yapmalarını teşvik amacıyla sahalar yaptıklarını söyledi.
Çocukların rövanş maçı teklifine ‘bir daha geleceğim, sizlerle maç yapacağım’ sözü veren Başkan Başdeğirmen, “Sahamızın kaleleri konacak, aydınlatması yapılacak. Gençlerimiz akşamları da spor yapabilecek” dedi. Gençler, Başkan Başdeğirmen’i karşılarında görmenin mutluluğunu yaşadı.
Çocuklar da mahallelerine kazandırılan sahadan dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ederken, “Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Burada güzel vakit geçiriyoruz” ifadelerinde bulundu.
“Gençlerimize çağrıda bulunuyoruz; kötü alışkanlıkları bırakın”
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in ziyaretine eşlik eden Çünür Mahallesi Muhtarı Hasan Derebek de, mahallelerine iki adet semt spor sahası yapıldığını kaydederek, teşekkür etti. Derebek, “Başkanımız çocuklara sürpriz yaptı. Gençlerimize çağrıda bulunuyoruz, kötü alışkanlıkları bırakın, bu sahalarda spor yapın diyoruz. Başkanımıza bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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