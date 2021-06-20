Eğirdir Gölü’nde kaçak ava 19 bin 856 lira para cezası

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kaçak avcılık yapan 5 kişiye toplam 19 bin 856 lira para cezası uygulandı.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri, Eğirdir Gölü’nde kaçak avcılıkla ilgili denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, 1718 Haziran tarihlerinde Aşağı Tırtar, Aşağı Kaşıkara, Taşevi Gençali ve Barla kıyı şeridinde balıkçıların av araçları, ürün ve evrak kontrollerini gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde bir kişiye yasal boyun altında sazan avlamaktan 4 bin 581 TL para cezası uygulanırken, ürünlerine de el konuldu. Ayrıca şahsın gemi ruhsatı da bir ay süreyle askıya alındı. Denetimler sırasında 2 kişiye ruhsat göstermemekten toplam 2 bin 182 TL, bir kişiye ruhsatsız tekne ile avcılık yapmaktan 10 bin 911 TL, bir kişiye de avcı ruhsatı olmadan avcılık yapmaktan 2 bin 182 TL para cezası uygulandı.

Ekiplerin gölde yasal olarak 40 santimetre altında sazan avlanılması ve ruhsatsız teknelerle avcılık konusunda denetimlerinin süreceği bildirildi.

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