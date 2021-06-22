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Köyden Hollanda ve İngiltere’ye karanfil ihracatı Isparta'nın Deregümü köyünde 2 bin dekar alanda 300 milyon dal karanfil üretimi bekleniyor Karanfil üreticisi Hasan Erdoğan: “Geçen yıl pandemiye rağmen iyi kazandık, bu yıl üretim fazlalığı var”

İHA

Köyden Hollanda ve İngiltere’ye karanfil ihracatı Isparta'nın Deregümü köyünde 2 bin dekar alanda 300 milyon dal karanfil üretimi bekleniyor Karanfil üreticisi Hasan Erdoğan: “Geçen yıl pandemiye rağmen iyi kazandık, bu yıl üretim fazlalığı var”

Isparta’nın merkeze bağlı Deregümü köyünde Kasım ayında dikilen karanfillerin hasadı başlarken, rengarenk ilk ürünler Hollanda ve İngiltere’ye ihraç ediliyor. Köyde bu sezon 2 bin dekar alanda 300 milyon dal karanfil üretilmesi bekleniyor.
Türkiye’de gül, kiraz, lavanta, elma ve domates gibi üretimiyle önemli bir tarım altyapısına sahip Isparta, karanfil üretiminde de son yıllarda önemli bir merkez haline geldi. Merkeze bağlı Deregümü köyünde üretilen karanfiller başta Hollanda ve İngiltere olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. Geçen yıl pandemiye rağmen karanfil üreticinin yüzünü güldürünce bu sene üretim daha da arttı. Geçen sene köyde bin 300 dekar alanda karanfil üretilirken, bu sene bu alan 2 bin dekara çıktı.

Özenle tek tek seçilerek demet haline getiriliyor
Kasım ayında başlayan karanfil dikimleri Mayıs ayı sonuna kadar devam etti. İlk dikilen rengarenk karanfillerin hasadı ise yaklaşık 20 gün önce başladı. Tomurcuk halinde kesimi yapılan karanfiller, tek tek seçilerek, ayıklanıyor. Ayıklanan ve temizlenen karanfiller, demetler halinde paketleniyor. Paketlenerek hazır hale getirilen karanfil demetleri, özel tırlarla Hollanda ve İngiltere’ye ihraç ediliyor. İlerleyen günlerde ihracatın Romanya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine de yapılması bekleniyor.

“Avrupa ülkelerine ihraç oluyor”
Karanfil üreticisi Hasan Erdoğan, geçen yıl Kasım ayında diktikleri karanfillerin hasadına başladıklarını belirterek, şu anda Hollanda ve İngiltere’ye ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. Hasattan memnun olduklarını ifade eden Erdoğan, “75 dekar alanda üretim yapıyoruz. Tabi karanfillerimizin hepsini Kasım ayında dikmiyoruz. Kasım ayında dikimlere başlıyoruz ve Mayıs ayına kadar dikimlere devam ediyoruz. Hasadı da bu aylarda başlıyor ve önümüzdeki Kasım ayına kadar devam ediyor. Genellikle Avrupa ülkelerine ihraç oluyor” dedi.

“Üretim fazlalığı var”
Karanfil fiyatlarının dönem dönem değişiklik gösterdiğine değinen Erdoğan, “Geçen yıl kazandık. Bu yıl üretim fazla olduğu için fiyat biraz sıkıntılı gidiyor. Pandemi etkilemedi ama üretim fazlalığı var şu anda. Geçen yıl pandemi döneminde çok güzeldi bu yıl üretim fazlası olduğu için sıkıntılı gidiyor. Çok haddinden fazla karanfile yönelme var. Domates ve diğer ürünler para kazanmadığı için gözde ürün karanfile yöneldiler” diye konuştu.
Paketleme bölümünde çalışan Kadir Uysal, karanfillerin serada kesildikten sonra depolarda ihracata hazır hale getirildiğini söyledi. Uysal, “Burada kesim ve paketleme yapıyoruz sonra Antalya’ya gönderiyoruz. Karanfil bize geldikten sonra önce kesim sonra boylama işlemi var. Sonra onlu şekilde demet haline getiriyoruz ve paketleme yapıyoruz” dedi.

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