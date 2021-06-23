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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da mobil aşı istasyonlarına yoğun ilgi

İHA

Isparta’da mobil aşı istasyonlarına yoğun ilgi

Isparta’da Covid19 aşısına daha kolay erişimi sağlamak amacıyla iki noktaya daha kurulan mobil aşı istasyonlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Sağlık Bakanlığı tarafından Covid19 aşı uygulaması devam ederken, 25 yaş üstü vatandaşlar aşılarını olabilmek için sağlık kuruluşlarına gidiyor. Vatandaşların daha kolay aşıya erişimi için Isparta'da daha önce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir alışveriş merkezinde aşı istasyonu kurulmuştu. Aşı yaşının 25’e indirilmesinin ardından sağlık kuruluşlarında yoğunluk oluşmaması ve vatandaşlara kolaylık sağlanması amacıyla Isparta Belediyesi hizmet binası ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda da aşı istasyonu kuruldu. Belediye binası içerisinde İl Sağlık Müdürlüğü ve Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü işbirliğinde oluşturulan aşı istasyonu sayesinde belediye personeli ve vatandaşlar sıra beklemeden aşılarını olabiliyor.

“Sabahtan beri yoğun ilgi var”
Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Ender Güven, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatıyla İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle belediye binasında aşı noktası oluşturduklarını söyledi. Güven, “Sağlık Müdürlüğünden bir hekim destek veriyor. Belediyemizden de iki hemşiremiz görev alıyor. Amacımız bütün Ispartalının aşı olması. Bu çalışmalar kapsamında biz de belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Belediye binamızda 25 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımız ile belediye personelimiz sıra beklemeden aşılarını olabiliyor. Sabahtan beri yoğun ilgi var” diye konuştu.

“Sağlık için aşımızı olduk”
Covid19 aşısını olan Yunus Özler, korona virüsün tüm dünyayı kasıp kavurduğunu söyledi. Özler, “Bu noktada biz de sağlık için aşımızı olduk. İnşallah yararlı olur. İkinci dozu bekleyeceğiz, ikinci dozdan sonra sağlığımıza kavuşacağız” dedi.
İşitme engelli Bahadır Arıkan da aşısını olduğunu belirterek, “Sağlık Bakanlığı ve belediye başkanımıza böyle bir aşı noktası oluşturduğu için teşekkür ederiz” dedi.
Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aşı istasyonu kuruldu. Vatandaşlar, kaydını yaptırdıktan sonra kurulan çadırda aşılarını olabiliyor.

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