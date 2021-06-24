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Isparta’da kuraklık gül rekoltesini ve verimini etkiledi Isparta Ziraat Odası Başkanı Selçuk: “Geçen yıl 13 bin ton gül rekoltesi vardı, bu yıl 10 bin ton bekliyoruz” “Kuraklık nedeniyle gül çiçeğinde rekolte ve kaliteyi bu yıl yakalayamadık”

İHA

Isparta’da kuraklık gül rekoltesini ve verimini etkiledi Isparta Ziraat Odası Başkanı Selçuk: “Geçen yıl 13 bin ton gül rekoltesi vardı, bu yıl 10 bin ton bekliyoruz” “Kuraklık nedeniyle gül çiçeğinde rekolte ve kaliteyi bu yıl yakalayamadık”

Türkiye’nin gül bahçesi Isparta’da gül çiçeği hasadının sonuna yaklaşılırken, kuraklık nedeniyle bu yıl rekolte ve verim kaybı yaşandı. Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, kentte geçen yıl 13 bin ton gül çiçeği rekoltesi elde edildiğini, bu yıl ise beklentilerinin 10 bin ton olduğunu söyledi.
Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65’ini tek başına karşılayan Isparta’da gül çiçeği hasadı tamamlanmak üzere. Mayıs ayında Keçiborlu ilçesinin Ardıçlı köyünden başlayan gül hasadı, kentte Gönen ilçesinin Güneykent beldesi, Keçiborlu ilçesinin Senir beldesi ile Kılıç, Gülköy ve civar köylerle birlikte Eğirdir ilçesi Sorkuncak köyünde devam etti. Gül tarlaları geçen yıl olduğu gibi bu yıl da pandemi nedeniyle turistleri ağırlayamadı. Sabahın erken saatlerinde işçiler tarafından toplanan gül çiçeği, çuvallara konularak kantarlarda tartılıp fabrikalara taşındı. Fabrikalarda kazanlara konulan güller, gülyağı ve gülsuyuna dönüştürüldü.

Rekolte ve verim kaybı yaşandı
Kentte bu yıl nisan ve mayıs aylarının kurak geçmesi nedeniyle gül çiçeği rekoltesinde düşüş yaşandı. Kentte bazı bölgelerde gül çiçeği rekolte kaybının yüzde 40’lara kadar ulaştığı öğrenildi. Kuraklık ayrıca gül verimini de etkiledi. Geçen yıl 44,5 tondan 1 kilogram gülyağı elde edilirken, bu rakam bu sene bölgesine göre 67 tonlara kadar çıktı.

“10 bin ton civarında rekolte bekliyoruz”
Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, kentte gül hasadının Ardıçlı köyünden başladığını ve diğer üretim yerlerine doğru gittiğini söyledi. Hasadın yüzde 95’inin tamamlandığını kaydeden Selçuk, “Her yıl bereketli sezon geçti haberi yapardık, maalesef bu yıl o haberi yapamıyoruz. Geçen yıl 13 bin ton civarında rekoltemiz oldu ama bu yıl rekoltemizi 10 bin ton civarında bekliyoruz. Pandemi süreci var, turizm olmadı. Akabinde kuraklık oldu, havalar yağmursuz gitti. Bu dönemde yağmur yağıyor ama nisan ve mayıs aylarında yağmur yağmayınca gülde istediğimiz rekolteyi ve kaliteyi bu yıl maalesef yakalayamadık” dedi.

“Kuraklıkla ilgili yaralarımız sarılacaktır”
Selçuk, gülün Isparta’nın bir ürünü ve simgesi olduğunu belirterek, “Peygamber Efendimizin de kokusudur. Çiftçilikte bazen doğa hadisesi olaylar olabiliyor. Üreten, ülke ekonomisine katkı sağlayan her çiftçimize teşekkür ediyorum. Kuraklık komisyonlarında görevlerimiz var. Devlet yetkililerimizle sürekli istişare halindeyiz. Kuraklıkla ilgili yaralarımız da sarılacaktır” diye konuştu.

“Kilogram başı 9 lira talep ediyorum”
Gül çiçeği kilo fiyatıyla ilgili beklentisini de açıklayan Selçuk, “Geçen yıllarda rakam düşerek gitti. Bu yıl hem devlet hem de özel firma yetkilileriyle sürekli istişare halindeyiz. Yurt dışı bağlantılarını yaparak ortalama bir fiyat veriyorlar. Çiftçimizin mağdur olmaması için ortalama bir fiyatın çıkmasını bekliyoruz. Bu sezon çiftçilerimiz adına kilogram başı 9 lira talep ediyorum” dedi.

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