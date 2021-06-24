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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğirdir’de aşı seferberliği

İHA

Eğirdir’de aşı seferberliği

– Isparta’nın Eğirdir ilçesinde vatandaşların Covid19 aşısına daha kolay ulaşımını sağlamak amacıyla mobil aşı istasyonları kuruluyor. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Abdurrahman Enis Özdemir, bugüne kadar ilçede birinci ve ikinci doz olmak üzere toplam 20 bin 400 doz aşı yapıldığını söyledi.
Eğirdir’de İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından halk pazarı bölgesinde Covid19 mobil aşı istasyonu kuruldu. Pazara gelen vatandaşlar, kurulan istasyonda aşılarını olabiliyor. kaydeden Eğirdir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Abdurrahman Enis Özdemir de aşı istasyonunu ziyaret ederek, çalışmaları yerinde takip etti.

“Günlük aşılama kapasitemiz 2 bin civarında”
Eğirdir ilçesinde birinci ve ikinci doz olmak üzere 20 bin 400 kişinin aşılandığını kaydeden İlçe Sağlık Müdürü Dr. Abdurrahman Enis Özdemir, “Eğirdir ilçemizde bugün itibari ile aile sağlığı merkezi ve hastane yapılan aşılamanın dışında önemli bir noktada bulunmaktayız. Bugün ilçemizde pazar olması sebebiyle halkımız isteklerini karşılamak için çarşıya geliyorlar ve biz de burada kendilerine aşı hizmetini sunuyoruz. Sistemimizde görünen şuan 25 yaş üstü kişi sayısı 20 bin 600, biz bu nüfustan 12 bin kişiyi aşılamış bulunmaktayız. Günlük aşılama kapasitemiz 2 bin civarında. Aynı gün içerisinde aşı uygulama ve tedarik etme şansımız var. Halkımızın da bu noktada bizlere destek olmasını, aşılamayı hızlı bir şekilde bitirmeyi çok istiyoruz” dedi.
Cuma gününden itibaren 18 yaş üstü kişilerinde aşı olacağını hatırlatan Dr. Abdurrahman Enis Özdemir, “Gençlerimizin de bu konuda duyarlı olmasını, bir an önce aşılarını yaptırmalarını temenni ediyorum” dedi.

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