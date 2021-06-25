Isparta’da asfalt sezonu açıldı

– Isparta’da İl Özel İdaresi, 2021 yılı sıcak asfalt sezonunu EğirdirBeydere köyü yolu ile açtı.

Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Isparta İl Özel İdaresi tarafından Eğirdir Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) 2021 Projesi kapsamında bulunan ve sıcak asfalt kaplama çalışmaları yeni başlayan EğirdirBeydere köyü yoluna giderek çalışmaları yerinde inceledi.

Eğirdir İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Selim Müftüler’in eşlik ettiği Kaymakam Çelik, devam eden sıcak asfalt çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı. Çelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Sıcak asfalt sezonu ilimize ve ilçemize hayırlı olsun, ilçemizde yapılacak olan yol çalışmaları için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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