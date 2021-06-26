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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da kadınlar pandeminin stresini açık havada yoga ile atıyor

İHA

Isparta’da kadınlar pandeminin stresini açık havada yoga ile atıyor

Isparta’da kadınlar pandemin stresinden kurtulmak için açık havada yoga yaptı. Etkinliğe katılanlar, yoga sporunu deneyimlerken bir yandan da temiz havanın tadını çıkardı.
Yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden korona virüs pandemisi nedeniyle insanlar zaman zaman gerek doğadan gerekse spordan uzak kaldı. Kademeli normalleşme takvimi kapsamında kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte hayat da normale dönmeye başladı. Isparta’da da kadınlar yaşadıkları pandemi stresini atmak için eğitmen Pınar Arıkaya eşliğinde doğada yoga yaptı. Gökçay mesirelik alanında gerçekleştirilen ücretsiz yoga etkinliğinde kadınlar bir yandan pandemi stresini atarken bir yandan da temiz havanın tadını çıkardı.

“Isparta’da yoga çok yeni”
Yoga Eğitmeni Pınar Arıkaya, bir buçuk yıldır pandemi koşullarında birbirinden uzak kalan insanların yoga pratiği ile hem nefes almalarını hem de doğayla baş başa bir ortamda bu sporu deneyimlemelerini istediklerini söyledi. Bu kapsamda ücretsiz bir etkinlik düzenlediklerine değinen Arıkaya, “Yogayı kendinizi daha iyi tanıyacak bir metot olarak gibi düşünebilirsiniz. Yoganın daha çok insana ulaşmasını istiyorum çünkü Isparta’da yoga çok yeni. İnsanlar yogayı başka bir ülkenin geleneksel bir sporu gibi düşünüyor. Ama dünyadaki herkesi kucaklayabilecek nitelikte bir spor yoga. Her yaştan her kiloda insanın yapabileceği bir pratik. Umarım daha çok insana ulaştırabiliriz” dedi.

“40 yaşında neler yapabileceğimi gördüm”
Yoga etkinliğine katılan Yasemin Tarcan, yaklaşık bir yıldır yoga yaptığını söyledi. 40 yaşında olduğunu ancak bu yaşına rağmen neler yapabileceğini yoga sayesinde öğrendiğini ifade eden Tarcan, “Hem bedenimi hem ruhumu hem zihnimi rahatlattığım, kendimde olan değişimleri rahatlıkla gözlemlediğim bir süreci yaşıyorum. ‘Yoga hayatımda ne gibi değişiklikler yaptı’ kısmı belki de birçok insanın merak konusu. Yoga bize yapabileceklerimizi gösterdi. Aslında sınırlı olmadığımızı, hayal gücümüzü, bedenimizi istediğimiz şekilde yönlendirebileceğimiz noktasında bize yol açan bir süreç oldu” dedi.

“Evde yaptığımın yoga olmadığını fark ettim”
Tuğba Kezer de daha önce evinde kendi başına yoga yaptığını ancak eğitime başladıktan sonra evde yaptığının yoga olmadığını fark ettiğini belirtti. Kezer, “Bazen yavaş bazense hızlı akışlar yapıyoruz, bazen de başımızın üstünde duruyoruz. Gerçekten bu insanı her şeyi yapabileceğinin farkına vardırıyor ve çok keyifli zaman geçiriyorsun” diye konuştu.

“Yogayla hayatımda birçok şey değişti”
Etkinliğin en küçük katılımcılarından 16 yaşındaki Selin Özbahar ise yogaya başladığı için çok mutlu olduğunu belirterek, “Hayatımda bir çok şey değişti, bir çok şey yenilendi ve güzelleşti. Yoga sayesinde insanlarla iletişimim değişti. Bu en güzel şeydi benim için” dedi.

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