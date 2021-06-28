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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da otomobiller çarpıştı: 9 yaralı

İHA

Isparta'nın Senirkent ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Isparta’da otomobiller çarpıştı: 9 yaralı

Isparta’nın Senirkent ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Kaza dün saat 19.30 sıralarında SenirkentYalvaç dörtyol kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Tuna Basançelebi yönetimindeki 78 AAH 092 plakalı otomobil, kavşakta Ali Gümüş’ün kullandığı 32 NC 530 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 78 AAH 092 plakalı araçta bulunan Mustafa Tuna Basançelebi, Damla Basançelebi, Cavit Şengül, Emrah Köprü ile diğer araçtaki Ali Gümüş, Aynur Gümüş, Sultan Eroğlu, Gülsüm Cevizkaya ve Zehra Kiraz yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Senirkent Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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