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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta Belediyesi’nde futbol turnuvası

İHA

Isparta Belediyesi’nde futbol turnuvası

Isparta Belediyesi müdürlükler arası futbol turnuvası Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in yaptığı başlama vuruşu ile başladı.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, turnuvanın açılışında sporcuları yalnız bırakmadı. Sporculara başarı dileklerini ileten Başkan Başdeğirmen, turnuvanın açılış maçları olan İtfaiye Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü karşılaşmalarının başlama vuruşunu yapmasıyla başladı.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, turnuvaya katılan tüm takımlara başarı dileklerini iletti. İlkini 2019 yılında yaptıkları müdürlükler arası futbol turnuvasının, pandemi dolayısıyla 2020 yılında yapılamadığını söyleyen Başkan Başdeğirmen, bu yıl 2.’si düzenlenen turnuvanın final maçıyla son bulacağını kaydetti. Başdeğirmen, “Turnuvanın centilmenlik kuralları içerisinde geçmesini diliyorum. Arkadaşlarımız şampiyonluk için mücadele verecekler. Bu turnuvalarla personelimiz arasındaki arkadaşlık bağları da güçleniyor” dedi. Sağlıklı hayat için sporun önemine de değinen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Tüm takımlarımız turnuvaya hazır. Ben tüm takımlarımıza ve sporcu arkadaşlarıma başarılar diliyorum” görüşlerinde bulundu. Milli Egemenlik Stadında başlayan turnuva 14 Temmuz’da oynanacak final maçıyla son bulacak.

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